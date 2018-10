USA

Trump nem vállal felelősséget a republikánusok esetleges vereségéért

Donald Trump amerikai elnök kedden közölte, nem ő lesz a felelős azért, ha a republikánusok esetleg vereséget szenvednek a novemberben tartandó félidős választásokon. 2018.10.17 07:42 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az AP amerikai hírügynökségnek adott interjúban az elnök leszögezte: megítélése szerint ő segíti a republikánusokat, a jelölteknek nyújtott támogatása növeli a politikusok választási esélyeit.



Trump hangsúlyozta: szerinte a republikánusok "jól állnak", és úgy érzi, megismétlődhet a 2016-os választásokon elért siker. Dicsérte magát, mondván, nem hiszi, hogy a kampánykörutakon "bárki is ilyen hatásos lett volna", mint ő.



A november 6-án tartandó félidős választásokról - amikor a képviselőház egészét és a szenátus mintegy egyharmadát újraválasztják, és több államban kormányzót is választanak - az előrejelzések eltérőek. A legtöbb közvélemény-kutatás a demokraták előretörését jósolja, ugyanakkor több felmérés Trump elnök támogatottságának folyamatos növekedéséről számol be.



Vezető demokrata párti személyiségek - köztük például Al Sharpton - televíziós interjúkban figyelmeztetnek: a demokratáknak nem szabad elbízniuk magukat. Példaként emlegetik elemzők Texast, ahol Beto O'Rourke demokrata párti szenátorjelölt személyében érdemleges kihívója van Ted Cruz republikánus szenátornak, de annak ellenére, hogy a demokrata jelölt rekordnagyságú kampánytámogatást élvez, a választók többsége változatlanul Ted Cruzra szavazna.