Dzsamál Hasogdzsi

Eltűnt újságíró - A gyanúsítottak közül több a szaúdi koronaherceghez köthető

A török hatóságok által Dzsamál Hasogdzsi újságíró eltűnése ügyében gyanúsított 15 szaúdi közül négyen Mohamed bin Szalmán koronaherceg közvetlen környezetéhez tartoznak - írja a The New York Times. 2018.10.17 07:33 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tekintélyes amerikai lap Isztambulból keltezett tudósítása szerint az egyik gyanúsított, Maher Abdulaziz Mutreb gyakran volt látható a koronaherceg kíséretében. A cikkhez mellékelt fotók tanúsága szerint Mohamed bin Szalmán 2018 márciusi amerikai látogatásán, valamint áprilisi madridi és párizsi útjain is ott volt, feltehetően a herceg testőrségének tagjaként.



Tanúk és más felvételek szerint három további férfi szintén Szalmán herceg biztonsági kíséretéhez tartozhat.



Az ötödik gyanúsított egy igazságügyi orvosszakértő, aki a szaúdi belügyminisztériumban olyan magas pozíciót tölt be, hogy csak a szaúdi vezetés felső szintjéről kaphatott utasítást.



Ha ezek az emberek - ahogy azt török hatóságok állítják - ott voltak az isztambuli szaúdi konzulátuson, amikor Dzsamál Hasogdzsi eltűnt, az közvetlen kapcsolatot jelenthet az ügy és a koronaherceg között. Ez aláásná azt - az amerikai elnök által felvetett - lehetséges szaúdi magyarázatot, hogy Hasogdzsit esetleg magukat önállósító, a koronaherceg jóváhagyása nélkül cselekvő gyilkosok ölték meg.



A The New York Times megjegyzi: a gyanúsítottak és a koronaherceg közötti kapcsolat fényében mind a Fehér Ház, mind a kongresszus nehezen fogadhat el egy ilyen magyarázatot.



Az igazságügyi orvosszakértő jelenléte ráadásul a lap szerint arra utalhat, hogy kezdetektől az újságíró megölése volt a cél, és nem egy eldurvult kihallgatás közben, kihallgatói szándékai ellenére halt meg Hasogdzsi.



A The New York Times munkatársai legalább kilenc gyanúsítottról állapították meg, hogy a szaúdi biztonsági szolgálatok, a hadsereg vagy valamelyik minisztérium munkatársai.



Török tisztségviselők korábban azt mondták - emlékeztet rá az amerikai lap -, bizonyítékaik vannak arra, hogy a 15 szaúdi férfi október 2-án érkezett repülőgéppel Isztambulba, meggyilkolta Hasogdzsit, feldarabolta testét egy direkt ezzel a céllal magukkal vitt csontfűrésszel, és még aznap visszarepült Rijádba. Az adatok arról tanúskodnak, hogy október 2-án két - a koronaherceggel és a belügyi tárcával szoros kapcsolatot ápoló cég által bérelt - szaúdi magángép landolt az isztambuli reptéren, és még Hasogdzsi eltűnésének napján vissza is repült a sivatagi királyság fővárosába. Török tisztségviselők szerint Dzsamál Hasogdzsit a konzulátusra érkezését követő két órán belül megölték. Ennyi idő pedig aligha elég arra - írta a The New York Times, hogy egy kihallgatás végzetes fordulatot vegyen.



A CNN hírtelevízió hétfőn - meg nem nevezett forrásaira hivatkozva - azt közölte: Rijád az újságíró meggyilkolásának beismerésére készül, és várhatóan azzal a magyarázattal áll elő, hogy Hasogdzsit kihallgatták Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán, és az újságíró a rosszul sikerült kihallgatása közben, kihallgatóinak szándékai ellenére halt meg.