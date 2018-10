Tragédia: kisiklott egy vonat Marokkóban - videó

Kisiklott kedden egy vonat a marokkói főváros, Rabat közelében, a balesetben legalább tíz ember meghalt, és mintegy kilencvenen megsérültek - írta Twitter-profilján a Sky News Arabíja pánarab televízió.



A hírügynökségek egymásnak ellentmondó adatokat közöltek az áldozatok számával kapcsolatosan. A Reuters hírügynökség egy meg nem nevezett marokkói vasúti tisztségviselőre hivatkozva legalább négy halottról és "több tucat" sérültről számolt be, míg az AFP francia hírügynökség a 2M nevű marokkói közszolgálati televízióra hivatkozva legalább hat halottról és 70 sérültről adott hírt.



Az AFP forrása szerint a mentőcsapatok megkezdték a holttestek elszállítását a helyszínről.



A helyi média szerint a baleset Kenítra és Szalé városok között történt, Szídi Buknadíl településnél.



Marokkói híroldalak korábban arról számoltak be, hogy két vonat összeütközött, de a Reuters hírügynökségnek megszólaló vasúti tisztviselő elmondta, hogy egy vonat siklott ki.

Urgent Train derails between Rabat and Kenitra in Morocco pic.twitter.com/qcIMgfKmSy