Nem először

Rászorulóknak adta fizetését a szlovák államfő

Andrej Kiska államfő most tíz bajba jutott családnak ajánlotta fel augusztusi fizetését, akiket az előzőekhez hasonlóan ezúttal is nonprofit szervezeteken keresztül választott ki. A családok az Új Szó cikke szerint fejenként 497,60 euróhoz jutottak hozzá.



Az államfői iroda sajtóosztályának tájékoztatása szerint a pénzből most egy hatgyermekes özvegyasszony kapott, akinek hat gyermeke közül kettő súlyosan beteg. A család egy ivóvíz és gáz nélküli régi házban él. Kiska egy másik hatgyermekes anyát is támogatott, akinek a férje anyagilag nem gondoskodik a gyerekekről. Az anya egészségügyi állapota nem jó, és attól tartanak, hogy télen nem lesz miből biztosítani a fűtést.



Egy másik család mindkét fia izomsorvadásban szenved, és az apának is egészségügyi problémái vannak. Ebben a betegségben szenved az a nő, akinek emiatt ott kellett hagynia a munkahelyét, ezért nem tudja akadálymentesíteni lakását. Őt is megsegítette az államfő.



A felajánlott politikusi pénzből egy fiatal családnak is jutott, ott az apa súlyos daganatos beteg, az anya pedig csak anyasági támogatást kap. A pénzből egyébként négy olyan család is kapott, ahol súlyosan beteg gyerekek vannak.



A fizetés többi része egy nőhöz került, aki a rák miatt elveszítette a lábát, és legidősebb lánya autizmusban és epilepsziában szenved.



Azt nem tudni, hogy Áder János magyar köztársasági elnök saját fizetéséből adományozott-e rászorulóknak vagy másoknak, viszont a hvg.hu szerint az államfőnek idén 73 milliós kerete van a költségvetésben ilyen célokra (csakúgy, mint Schmitt Pál és Sólyom László volt köztársasági elnököknek). A köztársasági elnöki hivatal honlapján évenkénti bontásban közlik, mire adott pénzt a magyar államfő.