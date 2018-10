Erőszak

Börtönbüntetés fenyegeti a verekedő Arda Turant

hirdetés

A 31 éves játékos ellen hétfőn szexuális zaklatás, tiltott fegyverviselés és testi sértés címén emeltek vádat, és ha bűnösnek találja a bíróság, akár 12 évet is kaphat.



Az FC Barcelonától a török élvonalbeli Basaksehirhez kölcsönadott középpályás a múlt héten egy isztambuli éjszakai bárban összekülönbözött Berkay Sahin popsztárral. Sajtóértesülések szerint Turan kikezdett az énekes feleségével, mire a két férfi egymásnak esett, és a futballista eltörte Sahin orrát. Erre a sértett elment egy kórházba, csakhogy Turan oda is követte őt egy övébe dugott pisztollyal, amely állítólag véletlenül elsült.



A török futballistának a múltban is akadtak problémái a dühkitöréseivel: tavaly júniusban sértegetett és megvert egy újságírót egy repülőn, idén tavasszal pedig 16 mérkőzésre szóló eltiltást kapott, mert meglökött egy partjelzőt, a játékvezetőnek pedig az ölét mutogatta.



A válogatottságtól egy éve visszavonult Turan 2015-ben szerződött az Atlético Madridtól a Barcelonához, és az idei nyár óta szerepel újra hazájában kölcsönjátékosként.