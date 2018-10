Erőszak

Túszejtés történt Kölnben

hirdetés

Túszejtés történt hétfőn a németországi Kölnben, a nagyváros főpályaudvaránál. A szövetségi rendőrség Észak-Rajna-Vesztfália tartományi szervezete közölte, hogy a túszejtés a főpályaudvar melletti tér, a Breslauer Platz térségében történt, a helyszínre bevetési egységeket küldtek és igyekeznek feltárni a helyzetet.



Azzal kapcsolatban, hogy sajtójelentések szerint lövéseket lehetett hallani, hangsúlyozták, hogy nincsen információjuk lövésekről, és kérik, hogy senki ne terjesszen híreszteléseket és találgatásokat, hanem várja be a hivatalos tájékoztatást.



Hozzátették, hogy fényképek, videók, élő felvételek terjesztése az elkövető támogatása lenne, ezért ennek mellőzését is kérik.



Az Express című kölni lap szerint a túszejtés egy gyógyszertárban történt a főpályaudvar épületében. Ezt az értesülést megerősítette a rendőrség.



A pályaudvarok biztonságáért felelős szövetségi rendőrséghez 13 óra körül jutott el, hogy egy fegyveres tartózkodik a gyógyszertárban. Az üzletből füst áramlott ki, ezért a tűzoltókat is riasztották - áll a beszámolóban.



A Bild című lapnak egy rendőrségi szóvivő elmondta, hogy a túszejtő férfi, és felvették a kapcsolatot vele. Még legkevesebb egy személy tartózkodik a gyógyszertárban, egy nő.



A kölni belvárosban fekvő főpályaudvart kiürítették, a járatokat elterelik, a térséget lezárták. A rendőrség egy különleges bevetési egységet (SEK) is a helyszínre vezényelt.