Trump nem zárja ki, hogy távozik a védelmi minisztere

Donald Trump amerikai elnök egy vasárnap esti tévéinterjúban nem zárta ki, hogy James Mattis védelmi miniszter távozik a kormányból. 2018.10.15 07:31 MTI

"Egyfajta demokrata párti" - fogalmazott az elnök a Pentagon irányítójáról a CBS televízió 60 perc című, vasárnap esti magazinműsorában.



Az elnök hangsúlyozta, hogy Mattis "jó ember", ő személy szerint "jól kijön" vele, sőt, nagyon jó a viszonyuk, de "távozhat". Az esetleges távozás okát nem jelölte meg, csupán annyit mondott: "egy adott időben mindenki távozik, ilyen Washington".



Az interjúból a James Mattisra vonatkozó részletet a CBS már vasárnap kora este nyilvánosságra hozta, így a védelmi minisztérium egyik szóvivője, Robert Manning ezredes még az adás előtt közleményt adott ki, amely szerint James Mattis a munkára összpontosítja minden figyelmét.



Az elnök és a tárcavezető viszonyának megromlásáról hetek óta hírek keringtek az amerikai sajtóban, kivált azt követően, hogy szeptemberben megjelent a The Washington Post című lap főmunkatársa, Bob Woodward könyve a Fehér Házról és Donald Trump elnökségéről, és abban Woodward azt állította: Mattis miniszter szűk baráti körben leszólta az elnököt, mondván, annyit ért a Koreai-félsziget problémáiból, "mint egy ötödikes diák". Sőt, Woodward szerint Mattis figyelmen kívül hagyta Trump azon kérését, hogy gyilkolják meg Bassár el-Aszad szíriai elnököt.



A könyvben megjelent állításokat James Mattis határozottan cáfolta.



A CBS-nek adott, előre rögzített interjújában Donald Trump szólt Dzsamál Hasogdzsi szaúdi újságíró isztambuli eltűnéséről és feltételezett meggyilkolásáról. Hangsúlyozta - amit a hét végén többször is megerősített -, hogy az ügynek a végére fognak járni, és amennyiben bebizonyosodik, hogy a háttérben Szaúd-Arábia áll, akkor a sivatagi királyság "nagyon komoly büntetésre" számíthat. Elutasította viszont, hogy Washington felmondja a Rijáddal kötött fegyverszállítási megállapodást, arra hivatkozva, hogy ez amerikaiak százezreinek ad munkát. "Nem akarom, hogy (a büntető intézkedések) károsan érintsék a munkahelyeket, vannak más módjai is a büntetésnek" - fogalmazott.



Az elnök ugyanakkor elmondta, hogy Jared Kushner, aki a veje és a tanácsadója a Fehér Házban, telefonon beszélt Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceggel, aki tagadta, hogy Rijádnak köze volna Hasogdzsi eltűnéséhez.



A riporter kitért Észak-Koreára és Oroszországra is. Arról faggatta Donald Trumpot, hogy miért kedveli Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőt, akit kegyetlen diktátornak írt le. Trump azzal válaszolt: megérti magát az észak-koreai vezetővel, és a lényegesnek azt tartja, hogy tárgyalások folynak Washington és Phenjan között.



Az elnök ismételten visszautasította, hogy ne lépne fel határozottan és keményen Oroszország ellen. Kérdésre válaszolva leszögezte: igen, Oroszország beavatkozott a 2016-os amerikai elnökválasztási folyamatba, de ezt tette Kína is.

A riporter kérdésére, hogy vajon csaknem két évvel a megválasztása után elnökként milyen tapasztalatokra tett szert, és mi az, amit ma másként tenne, Donald Trump a legnagyobb tapasztalatának azt nevezte, hogy Washington és a washingtoni politika "rendkívül elvetemült". Hozzátette, hogy a Kínával és más országokkal folytatott kereskedelmi vitát korábban kellett volna megindítania.