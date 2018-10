Közlekedés

Két új Black Hawk helikoptert kapott Horvátország az Egyesült Államoktól

Horvátország az Egyesült Államok kormányától térítésmentesen két Black Hawk UH 60 M típusú új helikoptert kapott, amelyeket a Zágrábhoz közeli Pleso repülőtéren mutattak be pénteken, és amelyek 2020 és 2021 között kerülnek majd a légierő kötelékébe - közölte a horvát védelmi minisztérium.



Az amerikaiak az 53 millió dollár értékű két legújabb generációs helikopter mellett logisztikai támogatást is nyújtanak, valamint kiképzik a helikoptereket kiszolgáló pilótákat és műszaki szakembereket.



A horvátok a helikoptereket katonai és polgári célokra egyaránt használják majd, és a légi járművek részei annak az átmeneti folyamatnak, amelyben a horvát hadsereg áttér a nyugati típusú technológiára - hangzott el a bemutatón, amelyen Damir Krsticevic védelmi miniszter és Robert Kohorst zágrábi amerikai nagykövet is részt vett.



Horvátországnak 13 darab Mi-8, illetve 11 darab Mi-17 típusú orosz helikoptere van. A légierő 2017-től rendelkezik továbbá 16 darab amerikai OH-58 harci és felderítő, illetve 1997-től egy Bell 206 típusú gyakorló helikopterrel is. A horvát hadsereg további tíz Black Hawk típusú amerikai csapatszállító helikopter beszerzését tervezi.