Felszállás közben lebontott egy falat az Air India gépe

Az Air India légitársaság egyik Boeing 737-ese ütközött a Tiruchirappalli Nemzetközi Repülőtért övező fallal, és lebontotta annak egy darabját - számolt be a nem mindennapi balesetről az Index.



Bár a gép is megsérült, folytatni tudta az útját, a pilóták később mégis úgy döntöttek, hogy megszakítják az utat, és végül Mumbaiban szálltak le.



Az Air India az ország egyik legrégebbi légitársasága, a kormány nemrég megpróbálta eladni, azonban nem járt sikerrel.



Nemrég volt egy másik incidens is, akkor egy Mumbaiból Dzsaipurba tartó gépen 30 utas füle, orra vagy szája kezdett vérezni egy indiai légitársaság repülőgépén, mert a személyzet elfelejtette bekapcsolni a kabinnyomás-szabályozót.