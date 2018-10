Meghibásodott az ISS-re tartó Szojuz - kényszerleszállást kellett végrehajtaniuk az űrhajósoknak - videó

A meghibásodás következtében a Roszkoszmosz megszakította a kilövést a személyzet védelme érdekében. A Szojuz fedélzetén tartózkodó Alekszej Ovcsinyin és Nick Hague kényszerleszállást hajtottak végre Kazahsztánban és az elsődleges információk alapján a 6G nagyságú terhelésen kívül épségben átvészelték a balesetet. A személyzet sikeresen visszatért a Földre - írta a Biztonságpolitikai és Haditechnikai Fórum Facebook-oldalán.

Teams are working with our Russian partners to obtain more information about the issue with the booster from today's launch. Watch live updates: https://t.co/mzKW5uV4hS