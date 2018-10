Ukrajna

Elrendelték az összes ukrán fegyverraktár védelmének megerősítését

Viktor Muzsenko ukrán vezérkari főnök elrendelte szerdán minden fegyverraktár védelmének megerősítését az országban azután, hogy előző nap robbanások következtében tűz ütött ki a Hmelnyicki megyei Icsnya melletti telepen.



Az ukrán nyomozóhatóságok vizsgálata szerint az orosz határtól nem messze fekvő lőszerraktárba kedden nagy valószínűséggel orosz diverzáns csoport hatolhatott be és robbanthatta fel a lövedékeket.



Sztepan Poltorak védelmi miniszter a szerdai kormányülésen a 112 Ukrajina hírtelevízió szerint elmondta, hogy a robbanások pillanatában az észak-ukrajnai raktárban összesen 69,5 ezer tonna lőszer volt, ebből 43 ezer tonna a felhasználható lövedék, 18 ezer tonna kiegészítő elem, a többi pedig már nem volt a hadseregnél rendszeresítve, hanem megsemmisítésre várt.



Az ukrán vezérkar szerdai közleménye szerint az Icsnya melletti lőszerraktár területén szünet nélkül küzdenek a lángokkal.



A katasztrófavédelmi szolgálat reggeli jelentése szerint eddig összesen több mint 12 500 személyt evakuáltak Icsnya városából, valamint 30 településről, a raktár 16 kilométeres körzetéből.



A raktártelepen kívül eddig öt tüzet oltottak el, amelyek lövedékek becsapódása következtében keletkeztek. A megyei adminisztráció tájékoztatása szerint zajlik a lőszerraktár 16 kilométeres sugarú körzetének aknamentesítése.



A kimenekített embereket iskolákban, kultúrházakban és egyéb intézményekben berendezett átmeneti szállásokon helyzeték el. Gondoskodtak számukra élelemről, illetve orvosi és pszichológiai segítségnyújtásról.



Helyszíni híradások szerint sokan visszatérnek otthonaikba, mert féltik a lakásaikban hagyott értékeiket. A rendőrség ugyanakkor arról számolt be, hogy a fosztogatásokról tett bejelentések egyike sem bizonyult valósnak. A rendőrök az útellenőrzéseknél átengedik azokat, akik a papírjaikkal igazolják, hogy azon a településen laknak, ahová bejutni szeretnének.



Icsnya felé továbbra sem közlekednek vonatok, és az autóforgalmat is elterelték. A légtérzár a terület fölött továbbra is érvényben van.



Icsnyában és még 11 településen biztonsági okokból nincs gázszolgáltatás.

