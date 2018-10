Kavanaugh-ügy

Sorosozós, zsidógyalázó röplapokat szórtak szét amerikai egyetemeken

Négy amerikai egyetemen olyan röplapok jelentek meg, amelyek zsidókat okolnak a Brett Kavanaugh főbíró elleni támadásokért – írja az MTI a New York-i székhelyű Jewish Telegraphic Agency (JTA) nemzetközi hírportál alapján.



A JTA a Kalifornia Egyetem Berkeley és Davis kampuszait, valamint a New York államban lévő Vassar és Marist egyetemeket jelölte meg a röplapok megjelenésének helyszíneiként.



A hétfőn feltűnt roplapokon a következő felirat szerepel: "Minden egyes alkalommal, amikor Amerika-ellenes, fehérellenes, szabadságellenes esemény történik, zsidók vannak a háttérben."



A lapokon a szexuális erőszakkal megvádolt Brett Kavanaugh, a legfelsőbb bíróság múlt szombaton megszavazott és már fel is esketett új főbírájának az arcképe látható, körülötte a szövetségi szenátus egyes zsidó tagjainak beazonosítható karikatúrái, a politikusok homlokára rajzolt Dávid-csillagokkal, valamint Soros György arcképe. A főbírót egy 36 évvel ezelőtt elkövetett szexuális zaklatással megvádoló Christine Basey Ford pszichológusnő karikatúráján "a jó gój" felirat állt.



A röplapok szerint azokat "a helyi Stormer könyvklub" adta ki, azaz az amerikai neonáci The Daily Stormer című portál követőinek olvasóklubja.



A Kalifornia Egyetem Davis kampuszának kancellárja, Gary May az egyetem internetes oldalán közzétett állásfoglalásában hangsúlyozta: "a röplapok üzenete elítélendő és nem képviseli közösségünket". Hozzátette: a röplapokat eltávolították és az egyetem vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy ki helyezte el ezeket.

Hate in America: Anti-Semitic fliers blaming Jews for opposition to Brett Kavanaugh reportedly appear at @ucdavis & @Vassar. pic.twitter.com/QQkeCGgECs — Oren Segal (@orensegal) 2018. október 8.