Jogosítvány nélkül vezetett a tragikus limuzinbaleset sofőrje

A New York államban húsz halálos áldozatot követelő, hétvégi autóbaleset sofőrjének nem volt jogosítványa, a limuzinnak pedig nem volt érvényes műszaki vizsgája - tudatta hétfőn Andrew Coumo, New York állam kormányzója.



"Ennek az autónak egyáltalán nem lett volna szabad a forgalomban lennie" - mondta Cuomo. A balesetet egy 2001-es Ford Excursion típusú bérelt limuzin okozta a New York városától mintegy 20 kilométernyire északra fekvő Schoharie városkában szombaton este. A sofőr a lejtőről lefelé haladva gázt adott, a felgyorsult jármű pedig belerohant egy kávézó előtti parkolóba, és két, ott nézelődő ember halálát okozta. Szörnyethalt a limuzin sofőrje és mind a 17 utasa, akik között két, frissen házasodott fiatal pár is volt.



A kormányzó közölte: a hatóságok arra készülnek, hogy visszavonják a limuzint kölcsönző társaság működési engedélyét. A rendőrség egyelőre nem zárta le a vizsgálatot. Amerikai sajtóhírek szerint 2009 óta ez volt a legtragikusabb és legtöbb halálos áldozatot követelő közlekedési baleset.