Kirúgtak egy újságírót, mert 'Tegyük Amerikát ismét naggyá' feliratú sapkában tudósított

James Bunner a múlt csütörtökön a minnesotai Rochesterben az elnök kampánygyűléséről tudósított a helyi televíziónak, és piros baseball-sapkáján a Tegyük Amerikát ismét naggyá (Make America Great Again) felirat volt. A mondat Donald Trump 2016-os elnökválasztási kampányának szlogenje volt, és az elnök azóta is gyakran hangoztatja.



Noel Sederstrom, a helyi KTTC-TV adó hírigazgatója közölte: a tévécsatorna nem engedi meg munkatársainak, hogy - tudósítsanak bárhonnan, bármilyen eseményről - politikai kampányok jelszavával jelenjenek meg. "Mi keményen dolgozunk azon, hogy mindig semlegesek és pártatlanok legyünk valamennyi politikai pártot és jelöltet illetően" - mondta a hírigazgató a BuzzFeed News portálnak.



James Bunner 2017 óta dolgozott a minnesotai televíziónál, korábban a nebraskai Omahában volt tévériporter és operatőr. Twitter-bejegyzésben reagált arra, hogy elbocsátása országos nyilvánosságot kapott. "Nem történt tisztességtelenség. A KTTC-TV nem hibáztatható" - írta a mikroblog-bejegyzésben, amelyet a The Washington Times című lap idézett.