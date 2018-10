Németország

Megújulást sürget a német CDU/CSU új parlamenti frakcióvezetője

Politikai és szervezeti megújulást sürgetett a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió (CSU) új parlamenti (Bundestag-) frakcióvezetője a pártszövetség ifjúsági szervezetének (JU) kongresszusán vasárnap.

Ralph Brinkhaus a JU Kielben tartott kongresszusának második, záró napján elmondott beszédében az utóbbi hónapok heves belső vitáira utalva kiemelte, hogy nagyobb egységre van szükség a két párt között, ezért nem szabad "dühből és haragból" politizálni és minden vitatott szakpolitikai ügyből elvi, erkölcsi kérdést csinálni.



A CDU/CSU néppárt, "talán az utolsó néppárt Németországban", így sokféle véleményt képvisel, és ennek természetes velejárója a vita, de a vitákat le is kell zárni - figyelmeztetett.



A CDU elnöke, Angela Merkel kancellár előző napi beszédének iránymutatásához csatlakozva hangsúlyozta, hogy a pártszövetségnek a politikai spektrum közepét kell elfoglalnia, és a társadalmi összetartás megerősítésén kell dolgoznia.



Ezért az utóbbi időszak gyakorlatával szakítva kezdeményezően kell fellépni, "ki kell jönni a defenzívából" és a jövőbe mutató témákat, például a digitalizáció ügyét kell a középpontba állítani - mondta a CDU/CSU frakcióvezetője.



A 13 éve folyamatosan kormányzó pártszövetségben szervezeti, működésbeli megújulásra is szükség van, és ebben a sikeres civil szervezetek, például a Greenpeace nemzetközi környezetvédelmi egyesület példáját kell követni - tette hozzá.



A CDU/CSU-ban a hagyományos, testületeken alapuló gondolkodás érvényesül, pedig legfőbb ideje "projektekben gondolkodni" és "feltörni a megkérgesedett struktúrákat". Így egy-egy ügyre, projektre a legkülönbözőbb párton belüli testületekből kell összeszervezni a megfelelő embereket, és be kell vonni párton kívülieket is - fejtette ki Ralph Brinkhaus.



Rámutatott, hogy a CDU/CSU nemcsak a pártrendszer többi szereplőjével versenyez a választók figyelméért és támogatásáért, hanem a rendszeren kívüli tényezőkkel, például a Greenpeace-szel és más civil szervezetekkel, amelyeknek "sokkal nagyobb az átütő erejük". Ezért tanulmányozni kell munkamódszerüket és át kell venni tőlük mindazt, ami hasznos lehet.



Ebben a folyamatban a pártszövetség kommunikációját is meg kell újítani. Először "azonosítani" kell a politikai célok eléréséhez fontos témákat, majd "el kell foglalni" ezeket, vagyis minden lehetséges kommunikációs csatornán közvetíteni kell az üzeneteket, minél több politikus bevonásával, és kitartóan, akár éveken keresztül napirenden kell tartani a témákat, ügyeket - mondta Ralph Brinkhaus.



A CDU-s politikust szeptember végén választotta meg vezetőjének a CDU/CSU Bundestag-frakciója. Angela Merkel nem őt támogatta, hanem a bizalmasaként számon tartott Volker Kaudert, akinek 13 év után távoznia kellett a tisztségből. Leváltását német politikai elemzők Angela Merkel tekintélyének gyengüléseként értelmezik.

Megfigyelők szerint az új frakcióvezetőt jóval nagyobb lelkesedéssel fogadták a JU kongresszusán vasárnap, mint a CDU-t 18 éve vezető Angela Merkelt szombaton. Az ifjúsági szervezet egy ügyben szembe is szállt a pártelnök-kancellárral, szűk többséggel kongresszusi határozatot fogadott el arról, hogy hivatalos céllá kell emelni a kancellárok lehetséges hivatali idejének korlátozását három ciklusra. Angela Merkel - akit márciusban negyedszer választottak meg kancellárnak a Bundestagban - azzal érvelt a javaslat ellen, hogy a korlátozás a Bundestag képviselőinek szabadságát is szűkítené.