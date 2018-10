1060 dollárt darált le az iratmegsemmisítővel játszó kissrác

A Twitteren mesélte el nem mindennapi történetét el Salt Lake Cityben élő apuka. Mint írta, feleségével félretettek a fizetésükből, hogy el tudjanak menni egy focimeccsre. Készpénzzel fizettek volna, tegnap vették ki a számláról a pénzt. Aztán a boríték eltűnt, az iratmegsemmisítőben bukkantak rá később. "Ja. A kétéves gyerek ledarált 1060 dollárt" - fogalmazott a férfi.



Azért nincs minden veszve, a BBC cikke szerint ilyenkor az államkincstár 1 vagy 2 éven belül megtéríti az összeget, ha megkapják a pénzfoszlányokat.

So me and my wife had been saving up to pay for our @Utah_Football tickets in cash. We pulled our money out yesterday to pay my mom for the season... Well we couldn't find the envelope until my wife checked the shredder. Yup. 2 year old shredded $1,060. pic.twitter.com/93R9BWAVDE