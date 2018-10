16 lövés

Elítélték a fekete tinédzsert agyonlövő chicagói rendőrt

2018.10.06 MTI

Egy chicagói bíróság esküdtszéke bűnösnek találta azt az amerikai rendőrt, aki 2014-ben intézkedés közben 16 lövést eresztett egy 17 éves afroamerikai fiatalemberbe.



Jason Van Dyke rendőrt az esküdtszék hirtelen felindulásból elkövetett gyilkosságban mondta ki bűnösnek.



A 17 esztendős Laquan McDonald halála - amelyet a rendőrség kamerája rögzített - 2014-ben a rendőri brutalitás elleni zavargásokat váltott ki Chicagóban. A város rendőrfőnökét elbocsátották, és az igazságügyi minisztérium is vizsgálatot indított a rendőri erőszak ügyében.



Van Dyke rendőr a per idején - óvadék ellenében - szabadlábon volt, ezt a lehetőséget az esküdtszék döntése után megvonták tőle.



"Ez tragédia és nem gyilkosság volt" - mondta záró védőbeszédében a rendőr ügyvédje, azzal érvelve, hogy kliense veszélyben érezte az életét, McDonald ugyanis egy nagy késsel közelített felé. A vád képviselője viszont leszögezte: ezt a momentumot a rendőrségi kamera nem rögzítette, tehát a veszélyeztetettség érzete mint motívum nem fogadható el, ugyanakkor - tette hozzá - a vádlott túlságosan is gyorsan rántott fegyvert, és az esetleges fenyegetésre aránytalan választ adott.



Az ítéletet a bíró várhatóan október 31-én hirdeti ki.



Laquan McDonald halála után nemcsak Chicagóban, hanem szerte az Egyesült Államokban tüntetéssorozat söpört végig a rendőri brutalitás ellen. 2015-ben 18 rendőr ellen emeltek vádat intézkedés közben elkövetett gyilkosság miatt. 2017-ben csökkent a rendőri erőszak aránya, már csak 7 rendőr ellen emeltek vádat.