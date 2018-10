Gusztus

Fehérítőt locsol a terpesztő férfiak nadrágjára egy orosz lány a metróban

Egy vírusvideó női főszereplője állítólag tiltakozásképp erős fehérítővel önti le a széttett lábbal metrózó férfiakat - jelent meg számos oldalon. Állítólag a szentpétervári feminista aktivistát annyira feldühítettek a szélesre tárt lábbal utazó férfiak, hogy úgy érezte, tennie kell valamit. Anna Dovgalyuk elmondása szerint a vegyszer kifehéríti a nadrágokat, így láthatóvá válik, hogy az érintett férfiakat mely testrészük irányítja.

Miután a közösségi médiában és néhány orosz újságban gyorsan elterjedt, hogy a felvétel megrendezett volt, az Urbanlegends gyorsan kiderítette, hogy ki is ez a nő, és mit is csinált tulajdonképpen.

Mint kiderült, a videót a vírusvideók készítésében utazó My Duck's Vision cég készítette, az "áldozatok" pedig fizetett statiszták voltak. Anna Dovgalyuk ismerőse a szóban forgó videós cég alapítójának az orosz közösségi oldalon, ami önmagában persze még semmit nem bizonyít. A legendák után járó újságíró azonban kinyomozta, hogy egy másik, profilja szerint szintén színészként dolgozó férfinak a VK-s közösségi oldalán szeptember végén több alkalommal is megjelent a locsolós videó.



Mivel a YouTube időközben törölte Anna Dovgalyuk YouTube-oldaláról a locsolkodós videót, ott jelenleg csupán egy 2017-es felvétel látható. Ezen egy mostanihoz hasonló provokatív akció látható, amellyel az aktivista a szoknya alá való befotózás ellen emel szót.



A Twitteren ezzel kapcsolatban megjegyzik: míg ezt a videót a My Duck's Vision 2017-ben még a saját közösségi oldalára is kitette, a mostaniban való közreműködését határozottan cáfolja - annak ellenére, hogy az formai elemeit tekintve ugyanúgy néz ki, és főszereplői is ugyanazok, mint a 2017-esnek.