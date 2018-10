USA

Az egy évvel ezelőtti tömegmészárlásra emlékeztek Las Vegasban

A nevadai Las Vegasban hétfőn megemlékeztek az egy évvel ezelőtti amerikai tömegmészárlásról, amelynek 58 halálos áldozata és több mint 500 sebesültje volt. 2018.10.02 07:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Több százan vettek részt a hivatalos emlékező ceremónián, amelyet Las Vegas belvárosában tartottak, és amelynek során 58 galambot röptettek a magasba.



A nevadai Reno Gazette Journal tudósítása szerint a megemlékezésen részt vett Brian Sandoval, Nevada republikánus kormányzója, Joe Lombardo, Las Vegas seriffje, és beszédet mondott az egyik áldozat testvére, Mynda Smith is.



"Soha nem fogunk talpra állni az egy évvel ezelőtti végzetes éjszakán történtekből" - fogalmazott Sandoval. Hangsúlyozta, hogy azon az éjszakán a nevadaiak egy közösséggé, egy családdá formálódtak. "Sírtunk, gyászoltunk és eltökéltük, hogy Vegas erős lesz" - mondta.



Az amerikai városban hétfőn több rendezvényen is megemlékeztek a tragédiáról: például véradást szerveztek, közös imádságot tartottak, és a városházán virrasztás volt az áldozatok emlékére.



Washingtonban Donald Trump elnök a Fehér Ház Rózsakertjében tartott sajtótájékoztatón - amelyen bejelentette az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Egyezményt (NAFTA) felváltó új kereskedelmi megállapodást - szintén megemlékezett a nevadai tömeggyilkosságról.



2017. október 1-jén a 64 éves Stephen Paddock egy szálloda 32. emeletéről tüzet nyitott a szálloda mellett tartott szabadtéri country-koncert mintegy 22 ezer fős közönségére. Paddockot a szállodai szobájában a rendőrök holtan találták, öngyilkos lett, mellette egész fegyverarzenál hevert. A nyomozásnak csak annyit sikerült kiderítenie, hogy a férfi korábban ingatlanosként és könyvelőként dolgozott, és szenvedélyes pókerjátékosként több mint másfélmillió dolláros adóssága volt. Az FBI (Szövetségi Nyomozó Iroda) azonban a családtagjai, volt kollégái és barátnője kikérdezése után sem jutott közelebb a tett elkövetésének okaihoz, és az ügy mind a mai napig feltáratlan.



A tömegmészárlás után Donald Trump a félautomata fegyverekre felszerelhető rugós válltámaszok betiltását kérte. Ezek a szerkezetek ugyanis lehetővé teszik a kézifegyverek automatává alakítását. Ilyen rugós válltámaszok voltak Paddock 12 fegyverén is.



Az amerikai igazságügyi minisztérium szombaton bejelentette: szeptember végén benyújtotta a rugós válltámaszok betiltását előíró szabályzatot a Fehér Ház illetékes hivatalához.