Gyilkosság

Nyilvánosságra került a felvétel, amelyen agyonlövik XXXTentaciont

James Ofroy, az XXXTentacion néven ismertté vált floridai rapper egy motorszalonból tartott hazafelé, mikor megtámadták. Elállták BMW-je útját egy terepjáróval, melyből kipattant két ember, akik fegyverrel fenyegették, közvetlen közelről agyonlőtték, majd kirabolták a 20 éves zenészt.



Ofroynál 50 ezer dollár volt egy kis Louis Vuitton táskában, a pénzt nemrég vette ki a bankból 100 dollárosokban - írja az Independent.



A tettesek egy cserbenhagyásos gázolást is elkövettek három órával a gyilkosság után.



Az elmúlt hónapokban négy embert vettek őrizetbe és gyanúsítottak meg az ügyben, nemrég kezdődött a tárgyalás.



Az alábbi videót a gyilkossággal vádolt férfiak tárgyalásán mutatták be először, de azóta felkerült a YouTube-ra is.