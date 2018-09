Belgium

Hétfőtől tilos behajtani régi, szennyező dízelautókkal a brüsszeli régióba

Hétfőtől a 22 évesnél idősebb, illetve alacsony környezetvédelmi besorolású járműkategóriákba tartozó dízel üzemű járművek nem hajthatnak be a Brüsszel Fővárosi Régióba, a tilalmat megszegők 350 euró (mintegy 115 ezer forint) azonnali bíráságot kapnak.



A helyi média tájékoztatása szerint a környezet védelme érdekében január 1-jén a belga főváros úgynevezett alacsony kibocsátási zónát (Low Emission Zone - LEZ) hozott létre, amelyen belül a legszennyezőbb, elsősorban dízel üzemelésű járművek közlekedését fokozatosan megtiltják.



A tilalom kezdetben csak a legalacsonyabb környezetvédelmi osztályú, dízelüzemű járművekre vonatkozik majd, azonban a következő években a korlátozást fokozatosan kiterjesztik a magasabb környezetvédelmi osztályba tartozó gépjárművekre is.



A tervek szerint 2025-ig a legtöbb dízel üzemű járműveket fokozatosan kivonják a brüsszeli közlekedésből.



A hétfőtől érvényes korlátozás az Euro 0-ás, és Euro 1-es besorolású, valamint a 22 évnél idősebb dízel üzemű gépjárművekre vonatkozik. 2019 elejétől az Euro 2-es besorolású és a 19 évesnél idősebb dízelautók nem hajthatnak be a fővárosi régióba. 2020-tól az Euro 3-as, és a 15 évnél idősebb dízelek, 2022-től az Euro 4-es és 12 évesnél idősebb gépjárművek, 2025-től pedig az Euro 5-ös és 9 évesnél idősebb dízelautókat is kivonják a brüsszeli régió forgalmából.



A La Libre Belgique című belga napilap szerint az elmúlt hetekben mintegy háromszáz figyelmeztető táblát helyeztek ki a zóna határára, valamint közel 180 kamerát szereltek fel, amely rendszám alapján ellenőrzi az autó besorolását a kötelező műszaki vizsgát rögzítő központi adatbázisán keresztül. Az év végéig 220 további ellenőrző kamerát helyeznek üzembe. Emellett a hatóságok július elseje óta figyelmeztetést küldenek azoknak a gépjármű-tulajdonosoknak, akiknek autója nem felel meg a környezetvédelmi követelményeknek. A múlt hetekben végzett előzetes ellenőrzéseken naponta mintegy 200 jármú akadt fenn - közölték.

Az október elejétől érvényes korlátozás a napilap szerint a brüsszeli autópark mintegy 0,5 százalékát érinti. A 2019-ben érvénybe lépő korlátozás miatt a brüsszeli autók 4 százaléka, 2020-tól a belga fővárosban regisztrált járművek 14 százaléka nem közlekedhet majd.



A tájékoztatás szerint a korlátozás nem vonatkozik a tűzoltó- és mentőautókra, valamint az autóritkaságnak számító, úgynevezett old timer kategóriába tartozó járművekre.



Azok az autósok, akik tiltott kategóriába tartozó járművel kénytelenek a régióba utazni, 35 euró befizetése mellett egy napra érvényes engedéllyel ezt megtehetik. Ilyen jogosultság ugyanazon járműre egy év alatt nyolc alkalommal kérhető.



Mint közölték, a brüsszeli városvezetés a 2025-ös céldátumig 86 százalékkal kívánja csökkenteni a nitrogén-dioxid, szintén 86 százalékkal a levegőbe kerülő korom, valamint 31,43 százalékra kívánja leszorítani a szállópor koncentrációját. Információk szerint amennyiben a levegő szennyezettsége eléri és két napon keresztül meghaladja a küszöbértéket, sebességkorlátozást vezetnek be. Tilos lesz a fával és a szénnel való tüzelés, amennyiben nem ez az egyetlen módja a fűtésnek, valamint a brüsszeli tömegközlekedést erre az időre ingyenessé teszik.



Magyarország brüsszeli nagykövetségének tájékoztatása szerint a külföldi rendszámú járműveket október 1-ig kötelezően regisztrálni kell a Brüsszel Fővárosi Régióban. A regisztrációt az úgynevezett LEZ-rendszerben akkor is el kell végezni, ha az autó környezetvédelmi besorolása alapján nincsen kitiltva a régióból. Regisztrálni a forgalmi engedély és a személyi igazolvány másolatával online lehet itt.