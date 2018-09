Gyilkosság

Kuciak-gyilkosság: magyar nemzetiségű volt rendőr lehet a gyanúsítottak között

Egyre többet szivárogtat ki a szlovák sajtó az újságírógyilkosság gyanúsítottairól. Közben pedig egyre nagyobb a nyomás a hatóságokra, hogy megnevezzék a gyilkosságok megrendelőit.

Részletes tájékoztatást csak a jövő héten ad a rendőrség. Szerda este nem sokkal 6 óra előtt ért véget a rendőrségi akció a révkomáromi járásban található magyar kisvárosban, Gútán. Összesen nyolc embert tartóztattak le, és a legfrissebb hírek szerint három ember ellen gyilkosság elkövetésének alapos gyanúja miatt eljárást indítottak, ötöt pedig szabadlábra helyeztek. Szlovák médiaértesülések szerint rendőrségi őrizetben maradt három ember egyike az a férfi, Sz. Tamás is, akit a komáromi rendőrség volt nyomozójaként azonosított a pozsonyi sajtó - tudósított az Inforádió.

A csütörtöki házkutatáson a férfi autóját és számítógépét is lefoglalták a nyomozók. Sajtóhírek szerint az Európai Biztonsági és Védelmi Akadémia magántestőri kiképzését is elvégezte Lengyelországban. A letartóztatottak között van a férfi unokatestvére, M. Miroslav is, aki 2013 januárjáig a szlovák hadseregben szolgált tizedesként.



Az őrizetben maradt személyek vizsgálati fogságba vételére szombat reggelig tehet javaslatot az ügyész, az erre vonatkozó döntést a javaslattételtől számított 72 órán belül kell meghoznia a bírónak.



További monogramokat is közzétettek a sajtóban, köztük egy K. J. monogramot, róla annyit tudnak a lapok, hogy korábban szintén rendőrként dolgozott, a férfit beazonosította a közösségi oldal segítségével a szlovák sajtó, amely úgy tudja, hogy egy magyar nemzetiségű volt rendőrről lehet szó.

A letartóztatásokkal párhuzamosan a nyomozás másik szála került a figyelem középpontjába, vagyis az, hogy kik lehetnek a felbujtók, kik voltak a tavaly február 25-én, Nagymácsédon elkövetett kettős gyilkosság megrendelői. (A fiatal oknyomozó újságírót és élettását gyakorlatilag kivégezték az otthonukban.) Ezzel kapcsolatban nagyon óvatosan fogalmaz mindenki.



Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy sok esetben az elkövetők nem ismerik a megrendelőket, és az is gyakori, hogy félnek bármilyen információt elárulni.



A szlovák ügyészség volt ügyésze, aki jelenleg ügyvédként dolgozik, például úgy fogalmazott, naivság lenne azt gondolni, hogy a letartóztatottak azonnal elárulják a megrendelők nevét. Szerinte türelmesnek kell lenni, kulcsfontosságú, hogy milyen bizonyítékot sikerült a rendőrségnek összegyűjtenie, hiszen a gyanúsítottak általában abban bíznak, hogy a hatóságoknak nincs elég bizonyítékuk ellenük.



Ami a merényletek politikai vetületeit illtei, a gyilkosságok után tüntetéshullám söpört végig Szlovákián, a tiltakozásokba belebukott a miniszterelnök, a belügyminiszter és a rendőrfőkapitány is, aki ugyan csak hosszas huzavona után adta csak be a derekát, és mondott le a posztjáról.



Csütörtök este újabb tüntetés várható Pozsonyba a Tisztességes Szlovákiáért nevű kezdeményezés szervezésében.



A tömeg a tervek szerint a Parlament elé vonul majd. A közösségi oldalakon több ezren jelezték részvételi szándékukat. Az egyik szervező szerint a nyilvánosság nyomása csak akkor csökken majd, ha a gyilkosság megrendelőit is kézre kerítik a hatóságok.