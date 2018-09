Nagy bajban a Tesla-vezér

Csalással vádolják Elon Muskot, zuhannak a Tesla-részvények

2018.09.28 07:56 MTI

Elon Musk még augusztus 7-én Twitter-bejegyzésben jelentette be, hogy privatizálja a jelenleg tőzsdén lévő vállalatot, és 420 dolláros árfolyamon kivezetné a tőzsdéről, amihez megvan a szükséges tőke is. A SEC kérdésére sem volt hajlandó azonban közölni, hogy honnan, miből fedezi a vállalati részvények felvásárlását.



Musk bejelentése után a Tesla részvényeinek értéke azonnal szárnyalni kezdett, de ez hamarosan zuhanásba fordult, amikor kiderült, hogy nincs meg a fedezet a privatizáláshoz, a Tesla-vezér pedig közölte, hogy meggondolta magát. Amerikai lapok akkor kínai befektetőt vagy befektetőket sejtettek a háttérben. A cég részvényesei polgári peres eljárást indítottak, arra hivatkozva, hogy Elon Musk félrevezette őket, és így tetemes anyagi veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni. A SEC által benyújtott kereset szerint Musk semmilyen potenciális pénzügyi partnerrel nem folytatott tárgyalásokat, és tisztában volt egy ilyen tranzakció bizonytalanságával.



A SEC el akarja tiltani Muskot a vállalat vezetésétől. A hírre tíz százalékkal estek a Tesla-részvények értéke. A SpaceX űrhajózási vállalatot is irányító Musk közleményében indokolatlannak nevezte az ellene benyújtott keresetet. Elkeserítő és csalódást keltő a SEC lépése, mert – mint fogalmazott Musk – az ő cselekedeteit mindig is az igazság, az átláthatóság és a befektetők érdeke vezérelte, és a tisztesség számára a legfontosabb.



Harvey Pitt, a SEC korábbi vezetője azt mondta a CNBC hírtelevíziónak, hogy a SEC keresete büntetőeljárást is vonhat maga után, és ez esetben pénzbüntetéssel vagy akár szabadságvesztéssel is sújthatják Muskot.