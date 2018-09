A kifutópályán kergette gépét egy férfi Dublinban - videó

Letartóztattak az ír hatóságok egy férfit, mert a lekésett repülőgépe után futott a dublini repülőtér kifutópályáján, hátha sikerül megállítania és felszállnia rá – szemtanúk szerint csütörtök reggel hét óra körül egy huszonéves férfi áthatolt egy bezárt kapun és az egyik diszkont légitársaság Amszterdamba tartó gépe felé rohant.



A repülőtér közölte: az utas „ideges lett”, mert késve érkezett a kapuhoz. „Áttört a kapun és a betonon a repülőgép felé kezdett szaladni, hogy megpróbálja leinteni”. Az ír férfi a légitársaság személyzetének őrizetében maradt, amíg a repülőtéri rendőrség oda nem ért.



A 23 éves Patrick Kehoe-t később egy dublini bíróság a repülőtéri kapu zárjának vétkes rongálásával vádolta meg. Óvadék ellenében szabadon engedték.

