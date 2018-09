Németország

Rendkívüli biztonsági intézkedések Berlinben a török elnök látogatása miatt

A török államfő csütörtökön kora délután érkezik Berlinbe, és szombat délelőtt utazik tovább németországi látogatása másik helyszínére, Kölnbe, ahol felavat egy dzsámit.



A fővárosban két nap alatt kilenc tüntetést tartanak ellene, demonstrációt szervezett például a legnagyobb török ellenzéki párt, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP), a Riporterek Határok Nélkül nemzetközi újságíró szervezet és a törökországi alevita vallási kisebbség németországi szervezete. A legnagyobb megmozdulás várhatóan az "Erdogan not welcome" (Nem látjuk szívesen Erdogant) címmel péntek délutánra meghirdetett demonstráció lesz, amelyre a szervező német baloldali csoportosulások, pártok és szakszervezetek tízezer tüntetőt várnak.



A tiltakozó akciók miatt Recep Tayyip Erdogan látogatása az előzetesen kiszivárgott adatok alapján nagyobb szabású rendőri műveletet igényel Berlinben, mint Barack Obama 2016-os búcsúlátogatása. Az akkori amerikai elnök látogatása miatt ötezer rendőrt mozgósítottak, az Erdogan-látogatás biztosítására kivezényelt rendőrök száma pedig a tízezret is elérheti a Der Tagesspiegel című berlini lap szerint.



A német főváros központjában napok óta készülnek a látogatásra, például valamennyi csatornafedelet lehegesztették a török elnök és kísérete szállásánál és útvonalai mentén, és tájékoztatták a környező épületek lakóit és használóit, hogy nem hagyhatják el lakásukat vagy irodájukat, és nem nyithatják ki az ablakokat és erkélyajtókat, amikor Recep Tayyip Erdogan a közelben tartózkodik.



A török államfő Frank-Walter Steinmeier német szövetségi elnök meghívására érkezik Berlinbe. Angela Merkel kancellárral pénteken tárgyal, megbeszélésük után sajtótájékoztatót tartanak. A török elnök tevékenysége miatt a német politika számos magas rangú képviselője jelezte, hogy nem fogadja el Frank-Walter Steinmeier meghívását a vendége tiszteletére rendezett pénteki díszvacsorára. A rendezvényen Angela Merkel sem vesz részt, de szombaton egy munkareggeli keretében ismét fogadja Recep Tayyip Erdogant.