Gyilkosság

Kiderült a Szkripal-merénylet gyanúsítottjának valódi neve és rendfokozata

A márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet egyik elkövetőjének tartott Ruszlan Bosirov valódi neve Anatolij Csepiga, s az orosz katonai hírszerzés, a GRU többszörösen kitüntetett ezredese. 2018.09.26 19:52 ma.hu

Az utolsó részletek egyike is kiderült a márciusi Salisbury merényletről, amelyben Szergej Szkripalt, az orosz titkosszolgálatok angolok oldalára átállt ügynökét próbálták megölni a még a Szovjetunióban kifejlesztett novicsok idegméreggel. A Bellingcat szerint százszázalékos biztonsággal állítható, hogy a Ruszlan Bosirov néven egész Európát beutazó ügynök valódi neve Anatolij Csepiga, aki 1979-ben a távol-keleti Nyikolajevkában született. Csepiga – egészen a márciusi kudarcig – sikeres ügynök lehetett: egyebek mellett megkapta az Oroszország hőse kitüntetést is - írta a hvg.hu.



A Bellingcat értesülései szerint Csepiga a GRU különleges alakulatának tagjaként háromszor is megjárta Csecsenföldet, s kiküldetései során olyan jól szerepelt, hogy tucatnyi érdemérmet kapott. Az Oroszország hőse kitüntetést 2014-ben attól a Vlagyimir Putyin orosz államfőtől kapta meg, aki még szeptember elején határozottan azt állította, hogy az akkor még Bosirovként ismert Csepiga – csakúgy, mint a Szkripal-merénylet elkövetésével vádolt másik GRU-ügynök Alekszandr Petrov – egyszerű orosz állampolgárok és semmi közük nincs a titkosszolgálatokhoz. Azt nem tudni, hogy miért kapta a legmagasabb orosz érdemrendet, a Bellingcat szerint nagyon valószínű, hogy az ezredes a kelet-ukrajnai szakadároknak nyújtott segítséggel érdemelte ki a kitüntetést.



A Bellingcat az orosz katonai iskolák évkönyveinek, az internetre felkerült telefonkönyvek, és a korábban kiadott útlevelek összehasonlításával jutott el addig, hogy meggyőződjön arról, Csepiga és Bosirov ugyanaz a személy. A portál közölte azt az útlevél fényképet is, amelyet Csepiga Bosirovvá válása előtt Csepiga névre adtak ki, s valóban úgy tűnik, hogy a két név ugyanahhoz az emberhez tartozik.