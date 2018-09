Baleset

Kényszerleszállás: behúzott orrfutóval landolt egy utasszállító repülő - videó

Az US-Bangla Airlines egyik Boeingjével műszaki probléma adódott, a személyzet ezért a kényszerleszállás mellett döntött. A landolás azonban nem volt zökkenőmentes. 2018.09.26 14:36 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Behúzott orrfutóművel hajtott végre kényszerleszállást az US-Bangla Airlines egyik Boeing 737-800-as repülőgépe - írja az Airportal.hu, amely videót is közölt az esetről.



Az S2-AJA lajstromjelű Boeing Banglades fővárosából, Dhakából tartott a délkeleti részen elhelyezkedő Cox’s Bazarba. A felszállást követően azonban probléma adódott, a műszaki gond jelleggű gond miatt a személyzet pedig jobbnak látta, ha azonnal landolnak.



A gép végül ennek megfelelően landolt is, az azt vezető pilóták a Shah Amanat repülőtéren tették le a Boeing 737-800-ast, ám nem szokványos módon: behúzott orrfutóval landoltak. A YouTube-ra több felvétel is felkerült, amint a futópálya felé tartó gép fokozatosa ereszkedni kezd, majd egy pillanat múlva egyszerűen orra bukik, és "arccal" a földnek csúszik tovább.



A beszámolók szerint komolyabb sérülés nem történt, illetve tűz sem keletkezett, pedig ilyen helyzetben nem kizárt ez sem. Az utasok végül a repülőgép vészcsúszdáin hagyták el a fedélzetet.



Márciusban ugyanennek a légitársaságnak az egyik Q400-as repülőgépe szenvedett súlyos balesetet Kathmandu repülőterén: a 67 utas és 4 fős személyzet közül 52-en életüket veszítették a kapitánya komoly mentális problémái miatt - írta a hvg.hu.