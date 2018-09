Kinevették Trumpot az ENSZ közgyűlésén

Kedden délután beszédet mondott New Yorkban, az ENSZ közgyűlésén Donald Trump, az USA elnöke. Trump szinte azonnal arról kezdett beszélni, mekkora eredményeket ért el kormánya rövid idő alatt.



"Kevesebb mint két év alatt a kormányom többre vitte, mint bármelyik kormány az ország történetében. Milyen igaz" - fogalmazott az elnök, mire a közönség soraiban kitört a nevetés.



Trump erre visszamoslygott és közölte: "nem erre a reakcióra számítottam".

WOW! The UN audience laughs at Trump after he claims, "my administration has accomplished more than almost any administration in the history of our country." pic.twitter.com/tXg50ejQqy