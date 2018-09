Fehér delfint láttak a Temzében - videó

Fehér delfint, vagy más néven belugát láttak a Temzében Londontól keletre - írja az Independent. A portál szerint a legnagyobb állatmentő liga, az RSPCA már vizsgálja az ügyet, és megpróbálják megtalálni az állatot, amely valószínűleg eltévedt. A belugát egy férfi kapta lencsevégre, aki épp a madarakat figyelte - írta a hvg.hu.

GRAVESEND: Beluga whale spotted this morning by a bird watcher in the River Thames off Cliffe Fort. pic.twitter.com/nMWZ8nSn0v