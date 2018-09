Politika

Először tiltottak be pártot az egyesülés óta Hongkongban

A Kínától való függetlenedést szorgalmazó, aprócska Hongkongi Nemzeti Pártnak (HNP) nincs képviselője a törvényhozásban, és csak néhány tucat tagja van. 2018.09.24 21:30 MTI

Első ízben tiltottak be politikai pártot Hongkongban, mióta a terület visszatért Peking ellenőrzése alá 1997-ben - jelentette hétfőn a dpa német hírügynökség. A Kínától való függetlenedést szorgalmazó, aprócska Hongkongi Nemzeti Pártnak (HNP) nincs képviselője a törvényhozásban, és csak néhány tucat tagja van.



A hongkongi biztonsági hivatal rövid közleménye szerint a két éve alapított párt működését betiltották, amit azzal indokoltak, hogy fenyegetést jelent a nemzetbiztonságra. A CNN amerikai műsorszóró jelentése szerint ezentúl tilos a párt tagjának lenni, eljárni a nevében, vagy pénzügyi támogatást gyűjteni a párt számára. A rendelkezés megsértőit akár három év szabadságvesztéssel és több mint 3 millió forintnak megfelelő pénzbírsággal sújthatják.



Sajtóinformációk szerint nem hirtelen született a döntés, a helyi hatóságok már júliusban felvetették a „szabad és független Hongkong” megteremtését sürgető tömörülés betiltását, mivel a függetlenedésre történő felhívása fenyegetést jelenthet a nemzet- és közbiztonságra, illetve a közrendre. A hongkongi hatóságok már korábban is korlátozó intézkedéseket vezettek be a kis párttal szemben, két éve eltiltották vezetőjét attól, hogy induljon a helyi parlamenti választáson. Ezt azzal indokolta a hongkongi kormány, hogy a jelölteknek el kell ismerniük: Hongkong elszakíthatatlan része Kínának. Ellenkező esetben nem indulhatnak a választáson.



A Hongkongi Nemzeti Párt egyike azoknak a kis tömörüléseknek, amelyek a sikertelen, „esernyős forradalomnak” elnevezett tiltakozási hullám után alakultak. Az 1997-ben Kínához visszakerült egykori brit gyarmaton 2014 őszén csaknem három hónapon keresztül tartottak a többnyire békés utcai demonstrációk, amelyeken a fiatal résztvevők azt követelték Pekingtől, hogy biztosítson teljes demokráciát a városnak. A demonstrációk legintenzívebb szakaszában több százezer ember csatlakozott az akciókhoz, amelyek hetekre megbénították a kikötőváros egyes részeit.