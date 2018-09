Erőszak

Támadás érte a gdanski zsinagógát a zsidó ünnepen

hirdetés

A lengyel rendőrség őrizetbe vett pénteken egy 27 éves férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy a legjelentősebb zsidó ünnep, a jóm-kipúr idején követ dobott be a gdanski zsinagóga ablakán. Az egyelőre ismeretlen indíttatású támadást Andrzej Duda államfő határozottan elítélte.



Az eset szerda délután történt a balti-tengeri kikötőváros Wrzeszcz negyedében. A kő a zsinagóga előszobájába vezető ablakot törte be, a helyiségben a jóm-kipúr záróimájára váró asszonyok ültek, senki sem sérült meg.



Az elkövetőt a köztéri biztonsági kamera rögzítette, a rendőrség a felvétel alapján indította el a nyomozást. Az őrizetbe vett 27 éves férfi egy Gdansk melletti településen él.



Andrzej Duda pénteken, a nyugat-lengyelországi Gnieznóban egy konferencián felszólalva a gdanski támadás kapcsán kijelentette: ezt sokan antiszemita cselekedetnek nevezik majd, de számára egyértelmű barbárság, "mellyel soha nem szabad megbékélnünk". Fájdalmasnak találta, hogy erre éppen Lengyelországban került sor, "ahol évszázadokon át tisztelettel viszonyultak mások vallásához".



Csütörtökön a gdanski zsinagóga előtt a helyi önkormányzat kezdeményezésére több tucat ember gyűlt össze. A résztvevők, köztük Michal Schudrich lengyel főrabbi, elítélték a történteket. Leslaw Piszewski, a lengyelországi zsidó hitközségek szövetségének elnöke reményét fejezte ki, hogy egyszeri incidensről volt szó. "Gdanskban ilyen esemény utoljára 80 éve történt (...), Varsóban talán 30 évvel ezelőtt fordult elő ilyesmi" - emlékeztetett.



Jelen volt és szolidaritását fejezte ki a gdanski katolikus egyházmegye segédpüspöke, valamint a metodista egyház helyi lelkésze is.



A varsói izraeli nagykövetség Twitter-bejegyzésében fájdalmasnak minősítette az esetet.