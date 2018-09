Mészárolt a kolléga a munkahelyén - videó

Állig felfegyverkezve tért be dolgozni egy férfi a szoftvercéghez.

Nem fejleszteni, hanem gyilkolni érkezett egy férfi a wisconsini szoftvercéghez. Amint belépett, tüzelni kezdett, a kollégái fejvesztve menekültek. Több munkatársát megsebesítette, egyik életveszélyes állapotban van, másik kettő komoly sérüléseket szenvedett. Egyelőre nem tudni, miért követte el tettét. Végül leszedte az egyik mesterlövész.

