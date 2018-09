Florence

Trump a katasztrófa sújtotta Észak-Karolinába látogatott

Roy Cooper észak-karolinai kormányzó az elnököt tájékoztatva úgy fogalmazott, hogy eddig is gyakran voltak nagy viharok, "de olyat, mint a mostani, nem láttunk még". A vihar pusztításait katasztrofálisnak nevezte. A Florence egyedül Észak-Karolinában eddig 27, Észak- és Dél-Karolinában pedig 34 halálos áldozatot követelt.



Cooper kormányzó elmondta, hogy évekre és nagyon sok pénzre lesz szükség a károk helyreállításához, és segítséget kért az elnöktől. Donald Trump együttérzéséről biztosította a Florence áldozatainak családjait, és hangsúlyozta, hogy a kormányzat készen áll a segítségre.



Trump kíséretében van Kirstjen Nielsen belbiztonsági miniszter és Brock Long az országos katasztrófa-elhárítási ügynökség (Fema) vezetője. Long arról tájékoztatta az elnököt és a kormányzót, hogy az eső ugyan elállt Észak-Karolinában, de a veszély nem múlt el, a folyók ugyanis tovább áradnak, ráadásul a mindent elöntő víz járványveszélyt jelent, mivel a többi között állati tetemeket sodor.



Hozzátette: a Fema jelenleg - a bajba jutottak megsegítése és mentése mellett - elsősorban a veszélyes anyagok eltávolítására és a fertőtlenítésre összpontosítja erőfeszítéseit.



Mielőtt Észak-Karolinába indult, Donald Trump újságíróknak dicsérte Mun Dzse In dél-koreai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető csúcstalálkozóját és azt hangoztatta, hogy "fantasztikus az előrehaladás" az Észak-Koreával folyó tárgyalásokon, beleértve az ország atomfegyver-mentesítésének kérdését is.



Újságírók kérdésére válaszolva kitért volt kampánymenedzsere, Paul Manafort vádalkujára is. Leszögezte: nem aggódik amiatt, hogy Manafort együttműködik a Robert Mueller vezette bizottsággal, amely a Trump-kampány munkatársai és oroszok között, a 2016-os elnökválasztás idején történt esetleges összejátszást vizsgálja.



"Ha (Manafort) az igazat mondja, akkor nincs gond" - fogalmazott Trump.