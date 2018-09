Bűnügy

A spanyol golfosnő gyilkosa megmondta, hogy ölni fog

hirdetés

Holtan találták hétfőn Celia Barquin spanyol golfozónőt egy iowai pályán. A 22 éves feltörekvő tehetség holttestét azután találták meg, hogy más játékosok egy gazdátlan golffelszerelésre lettek figyelmesek. A rendőrség közölte, hogy Barquint meggyilkolták. Már a feltételezett tettest, a szintén 22 éves Collin Daniel Richardsot is elkapták.



Barquin holttestét egy vizesárokban találták meg közvetlenül a pályánál. Különös kegyetlenséggel végeztek vele: a testén, a nyakán és a fején is megszúrták - értesült a CBS.



A hatóságokat rendőrkutya vezette el a tetteshez, szagminta alapján egy közeli hajléktalantáborban bukkantak rá. Lefoglaltak egy kést, valamint egy véres rövidnadrágot.



Richards sebes arccal jelent meg kedden az iowai bíróságon, vagyis áldozata valószínűleg védekezett, amennyire tudott.



Egy másik hajléktalant tanúként hallgattak ki az ügyben, ő azt vallotta, Richards a napokban azt mondta neki, "úgy érzi, meg kell erőszakolnia és ölnie egy nőt".



A 22 éves Richards többször is volt már büntetve erőszakos cselekedetekért. Legutóbb június végén engedték ki a börtönből, vélhetően azóta élt hajléktalanként.



Celia Barquin utolsó évét kezdte az Iowai Állami Egyetemen, emellett amatőr, de nívós golftornákon indult. Két hónapja Szlovákiában pályarekorddal nyerte legnagyobb versenyét, az európai női amatőr bajnokságot, amivel kvalifikálta magát a már profi US Openre és a jövő évi, szintén professzionális British Openre.



Az egyetemen az év női sportolójának választották. "Kétségtelenül csúcsjátékos lehetett volna" - mondta róla Nacho Gervais, a spanyol golfszövetség igazgatója.



Az egyetem hallgatóit, tanárait is sokkolta az eset.