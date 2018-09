Ausztrália

Ausztrál gyümölcsterror: letartóztattak egy fiút

Tűt találtak egy sydney-i szupermarketben vásárolt almában, és miután az elmúlt napokban Queensland államban eperben is többször találtak tűket, a kerekedő botrány miatt máris komoly bajba került az ausztrál gyümölcstermelő ágazat. Egy férfi pedig hasi fájdalmakkal kórházba került, mint kiderült lenyelt egy tűt.



A rendőrség közben letartóztatott egy fiatal fiút, aki beismerte hogy tűket rejtett a gyümölcsökbe. Mivel az ország több pontján is találtak tűket, valószínűleg nem ő az egyetlen elkövető.



A hatóság semmit sem árul el az eddigi egyetlen gyanúsítottról, még a pontos korát sem. Azt viszont hangsúlyozzák, hogy a törvény teljes szigorával fog lesújtani az elkövetőkre, aki nem csak a gyümölcsvásárlókat veszélyeztette, de a termelőket is térdre kényszerítik.