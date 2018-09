USA

Vizsgálat indult a Tesla ellen

Az amerikai igazságügyi minisztérium vizsgálatot indított az Elon Musk alapította, elektromos autókat gyártó Tesla vállalat ellen, Musknak a társaság privatizálásáról korábban közzétett Twitter-bejegyzései miatt - értesült a Bloomberg hírügynökség.



Elon Musk még augusztusban Twitter-bejegyzésben jelentette be, hogy privatizálja a jelenleg tőzsdén lévő vállalatot, és ehhez megvan a szükséges tőke is. Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet kérdésére sem volt hajlandó azonban közölni, hogy honnan, miből fedezi a privatizálást, vagyis a vállalati részvények felvásárlását.



Musk augusztusi bejelentése után a Tesla részvényeinek értéke azonnal szárnyalni kezdett, ám ez hamarosan zuhanásba fordult, amikor kiderült, hogy nincs meg a fedezet a privatizáláshoz. Amerikai lapok akkor kínai befektetőt, vagy befektetőket sejtettek a háttérben.



Az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet vizsgálatot indított és beidézte a Tesla igazgatóit. Polgári peres eljárást indítottak a cég részvényesei is, arra hivatkozva, hogy az elnök-vezérigazgató Elon Musk félrevezette őket, és így tetemes anyagi veszteséget voltak kénytelenek elkönyvelni.



Az igazságügyi minisztérium kedden indította meg az eljárást. A Bloomberg hírügynökség szerint bűnvádi eljárásról van szó, a The Wall Street Journalnak pedig egy szakértő arról nyilatkozott, hogy valószínűleg értékpapírpiaci csalás miatt folyik a minisztérium vizsgálata. Kedd esti közleményében a Tesla leszögezte: a vállalat nem kapott büntetés terhe melletti idézést, és egyébként is együttműködik a minisztériummal.



Az igazságügyi minisztérium szóvivője nem kívánta kommentálni a Bloomberg értesüléseit.