Nem ússza meg a Tesla-vezér

Beperelte Elon Muskot a búvár, akit pedofilnak nevezett

Beperelte a Tesla-vezért a brit búvár, akit pedofíliával vádolt a Twitteren - írja a CNN. Elon Musk és Vernon Unsworth között a barlangban rekedt thai gyerekek mentése idején kezdődött a konfliktus. A Tesla legyártott pár mini-tengeralattjárót, majd odaküldte, hogy segítsen a fiúk felszínre hozatalában. Unsworth akkor azt mondta, Musk akciója nem több egy olcsó reklámkampánynál, a tengeralattjárók mentésre teljesen alkalmatlanok.



A Tesla-vezér ezután a Twitteren fakadt ki, pedofíliával vádolta a 63 éves férfit. Később ugyan levélben bocsánatot kért, ám szeptember elején ismét támadásba lendült. A Buzzfeed újságírójának azt mondta, ahelyett, hogy egy pedofilt véd, inkább járjon utána jobban, hogy mi az igazság.



Azzal vádolta meg a búvárt, hogy pár éve egy akkor 12 éves gyereket vett feleségül, és hogy Thaiföldnek arra részére költözött, ami nem a barlangokról, hanem a gyerekkereskedelemről híres. Musk szerint az is furcsa, hogy a búvár eddig nem perelte be.



Unsworth ügyvédje, Mark Stephens szerint Musk épp a perek előkészítése közben fakadt ki, és a mostani kijelentéseivel csak újabb pontokkal bővíti az eddig is terjedelmes peranyagot.



Az ügyvéd szerint a búvár több mint 7 éve él élettársi kapcsolatban egy 40 éves thaiföldi nővel, akivel még Londonban találkozott. Szerinte az egész arról szól, hogy nem használták Musk tengeralattjáróit.