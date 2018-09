Hadsereg

Sojgu: Oroszország ötévente tart majd nagyszabású hadgyakorlatokat

hirdetés

Oroszország ötévente rendez majd a Vosztok-2018-hoz fogható hadgyakorlatot - jelentette be Szergej Sojgu védelmi miniszter vasárnap Magadánban a Rosszija 1 állami televíziónak nyilatkozva.



A tárcavezető szerint a hadgyakorlatok szoros kapcsolatban állnak majd a tízéves állami fegyverkezési programmal. Sojgu elmondta, hogy Putyin mint az orosz fegyveres erők főparancsnoka, az előkészítéstől kezdve részt vett Vosztok-2018 minden szakaszának kidolgozásában, és az ő vezetésével zajlik majd le az értékelés is, várhatóan októberben.



Putyin csütörtökön, amikor Cugol gyakorlótéren személyesen is megszemlélte a Vosztok-2018 "legaktívabb" szakaszát, azt hangsúlyozta, hogy Oroszország tovább fogja fejleszteni fegyveres erőit nemzeti érdekeinek védelmében.



"A haza előtti kötelességünk, hogy készek legyünk megvédeni országunk szuverenitását, biztonságát és nemzeti érdekeit, valamint, ha arra szükség lesz, támogassuk szövetségeseinket. Ezért tovább fogjuk erősíteni fegyveres erőinket, a fegyverek és a haditechnika legújabb generációival fogjuk felszerelni őket és fejleszteni fogjuk a nemzetközi katonai együttműködést" - mondta Putyin.



"Oroszország békeszerető állam, nekünk nincsenek és nem is lehetnek agresszív terveink" - tette hozzá.



Az orosz Távol-Keleten és a Csendes-óceán környező vizein a héten megrendezett Vosztok-2018-on, Oroszország eddigi legnagyobb hadgyakorlatán, csaknem 300 ezer katona, több mint ezer repülőgép, helikopter és drón, mintegy 36 ezer páncélos és páncélozott harcjármű, valamint 80 hadi- és kisegítő hajó vett részt. A manőverekbe, amelyekhez egy szakaszon csatlakoztak a kínai és a mongol hadsereg alegységei is, az Interfax hírügynökség szerint orosz fegyveres erők csaknem egyharmadát bevonták.



A hadgyakorlaton 59 ország 87 megfigyelője volt jelen.