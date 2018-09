Diplomácia

Egy öreg oktatóhajó miatt feszültség támadt Horvátország és Montenegró kapcsolatában

Feszültség támadt Horvátország és Montenegró kapcsolatában a Jadran katonai oktatóhajó sorsa miatt: Zágráb szerint a vitorlás a horvát haditengerészet tulajdona, Podgorica azonban ezt határozottan elutasítja.

Az 1991-1995-ös délszláv háború óta a két Adria-parti szomszédos ország viszonyában jelentős javulás történt, ez alól azonban kivételt képez a 85 éves vitorlás, amely előbb az egykori jugoszláv királyi hadiflotta, majd később a kommunista Jugoszlávia haditengerészetének oktatóhajója volt. A 60 méter hosszú, háromárbocos fehér vitorlás 1990-ig a horvátországi Split kikötőjében horgonyzott, majd 1990-ben a montenegrói Tivatba került nagyjavításra, és soha nem tért vissza a közép-dalmáciai horvát városba.



A vitorlás jelenleg a montenegrói hadiflotta része.



A nézeteltérés a hajó miatt a két ország között annyira elfajult, hogy Horvátország Montenegró európai uniós csatlakozásának megakadályozásával fenyegette meg Podgoricát.



Zágráb szerint a vitorlás kikötője mindig is Split volt, és jelenleg jogtalanul horgonyoz Montenegróban.



Podgorica azonban azt állítja, hogy Jugoszlávia véres szétesése után a volt köztársaságok megállapodtak, hogy minden olyan katonai eszköz, amely az adott tagállam területén van, ott is marad.



Predrag Boskovic montenegrói védelmi miniszter egy hónappal ezelőtt, az oktatóhajó vízre bocsátásnak 85. évfordulóján közvetve azt üzente Horvátországnak, hogy a Jadran Montenegróban marad.



"Montenegró nyitott arra, hogy szövetségesei használják a Jadran oktatóhajót, de az az országban marad és annak zászlaja alatt fog hajózni" - mondta, majd hozzátette: a montenegrói kormány 2013-ban jelentős forrásokat biztosított a vitorlás felújítására, ezzel is jelezve, hogy hazájának nem áll szándékában visszaszolgáltatni a hajót Horvátországnak.



Damir Krsticevic horvát védelmi miniszter a kijelentésre reagálva elmondta: "álláspontunk világos volt és az is maradt - a Jadran oktatóhajó elválaszthatatlan része a horvát haditengerészet történelmének és a horvát kormány mindent jogi lehetőséget megragad, hogy ismét horvát zászló alá vonja".



A tárcavezető hozzátette: Zágráb a jószomszédi viszony szellemében és jóindulata jelenként felajánlotta Montenegrónak, hogy közösen használják a hajót oktatási célokra, de először vissza kell szolgáltatniuk Horvátországnak.



Az oktatóhajót önkéntes adományokból, az Adriai Parti Őrség (Jadranska straza) javaslatára, Hamburgban építették meg 1933-ban, és először a montenegrói Tivat kikötőjébe hajózott be.



A vitorlás hányatatott múltjában nyolc különböző országot szolgált már. Amikor a második világháborúban az olaszok elkobozták, Marco Polo névre keresztelték át. A háború után sorsára hagyták. A fedélzetét kifosztották és hídként használták Velence egyik csatornáján.