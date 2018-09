Leomlott egy sziklafal Zakinthosz szigetén! - videó

Hatalmas robajjal omlott le egy méretes darab a sziklafalból a görögországi Zakinthosz sziget legnépszerűbb strandján. A hajóroncsról, türkizkék tengerről és fehér homokos strandjáról híres Navagio-öbölbe minden évben özönlenek a turisták.



A látványosságot csak a tenger felől lehet megközelíteni, mivel a szárazföldről végig sziklák veszik körül.



A leomló fal hét turistát sebesített meg könnyebben, a felkorbácsolt hullámok pedig két közelben álló kisebb hajót is felborítottak. A görög hatóságok elővigyázatosságból tűzoltó egységeket és egy mentőkutyát a helyszínre küldtek, hogy átvizsgálják a környéket - tudósított az RTL.



Az egyik turista egy hajóról az egész omlást lefilmezte:

Cliff collapse and subsequent 'tsunami' hit tourists at Navagio, Zakynthos, Greece today, Sept 13! Report: Leonidas Malioufas / Cyclone of Rhodes pic.twitter.com/zXNHvFWxCy