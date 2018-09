Külföldi sajtó Magyarországról

Német, amerikai és brüsszeli lap a Sargentini-jelentésről

A Süddeutsche Zeitung című liberális német lap, a The Wall Street Journal című amerikai újság és a Politico brüsszeli hírportál is a Sargentini-jelentés körül kialakult uniós feszültségekről cikkezett. 2018.09.12 06:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Süddeutsche Zeitung Európa végre védekezik című kommentárjában kiemelte: az EU eddig tétlenül szemlélte, hogy egyik tagállama a jogállamiságból "szánt szándékkal lecsúszik" a jogállamiság ellentétének állapotába, de az Európai Parlament "most végre meg akarja mutatni, hogy ellenáll" ennek a folyamatnak.



A jelentés sorsának alakulásában döntő szerepe van az Európai Néppártnak, amely megosztott az ügyben, ezért a néppárti frakció vezetője, a pártcsalád csúcsjelöltségére pályázó Manfred Weber "egy nagy, és talán a legfontosabb politikai próbatétel" előtt áll - tették hozzá.



Manfred Weber eddig "Magyarország csodálójának számított, és mindig megvédte Orbánt", most viszont az észak- és nyugat-európai kereszténydemokraták bizalmának megőrzése érdekében bizonyítania kell, hogy "a szívén viseli az EU értékeit" - írta a Süddeutsche Zeitung.



A magyar kormányfő "messzebbre távolodott a liberális demokráciától, mint ahogy azt sokan sejtik", ezért Manfred Weber "csak akkor lenne hiteles, ha komolyan többséget szervezne Orbánnal szemben" - áll a kommentárban. Mint írták, "az európaiak uniója rendelkezik fegyverekkel, hogy megvédje az alapot, amelyen nyugszik", az olyan politikusok, mint Orbán Viktor, pedig "szét akarják zúzni ezt az alapot", ezért "legfőbb ideje használni a fegyvereket".

Orbán Viktor valószínűleg sértetlenül fog kikerülni a magyar jogállamisági helyzetről szóló európai parlamenti szavazásból, függetlenül annak eredményétől, mert kiváló érzékkel fel tudja mérni a nyugati demokráciák tűréshatárát - vélekedet európai kiadásában a The Wall Street Journal (WSJ).



Az amerikai pénzügyi-politikai napilap kiemelte: Orbán "csaknem korlátlan hatalmat" épített ki Magyarországon azzal, hogy liberális nemzetközi elitklubként támadta az Európai Uniót, most azonban éppen ezen elit egyes tagjaitól vár védelmet.



A cikk szerint a kormányfő várhatóan ígéretet tesz majd egyes kifogásolt intézkedések módosítására.



"Orbán mindig tudta, hogy mikor kell meghátrálnia a szankciók elkerülése érdekében" - idézett a lap egy európai néppárti illetékest.



Hangsúlyozták azonban: Orbán számára tulajdonképpen az is kedvező, ha végül megszavazzák a képviselők az alapszerződés hetes cikke szerinti jogállamisági eljárás megindítását, ugyanis az csak egyfajta "politikai stigmát" jelent, nem valószínű, hogy sikerülne végül szankciókat elrendelni a többlépcsős eljárásban, ahhoz ugyanis a tagállamok egyhangú támogatására lenne szükség.



A Politico brüsszeli hírportál reggeli hírlevelében arról írt, hogy Manfred Weber, az Európai Néppárt EP-frakcióvezetője kihátrált Orbán Viktor mögül, mondván, a magyar kormányfőnek kompromisszumkészséget kell mutatnia bizonyos kérdésében, például a civil szervezetek vagy a Közép-európai Egyetem (CEU) ügyében. A brüsszeli híroldal szerint Orbánnak keddi európai parlamenti felszólalásában így a konfliktus csendesítésére és kiélezésére egyaránt lehetősége lesz.



A szerző emlékeztetett, hogy a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) hétfőn, éppen Weber nyilatkozata után biztosította hivatalosan támogatásáról a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusát az EPP csúcsjelölti posztjáért folyó versenyben.



A Politico végezetül rámutatott: az Orbán-kormány az esetek többségében két lépést tett előre, majd egyet hátra, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárásokat indított, a konklúzió tehát az, hogy még bármi megtörténhet.