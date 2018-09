Katalán válság

Spanyolország egységéért és előrehozott választásokért tüntettek Barcelonában

A katalán függetlenségi törekvésekkel szemben Spanyolország egységéért és előrehozott országos parlamenti választások megrendezéséért tüntettek több ezren Barcelonában vasárnap. 2018.09.10 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az eseményt két nappal Katalónia nemzeti ünnepe, a Diada előtt rendezték, amelyre nagyszabású felvonulással készülnek a Spanyolországtól elszakadást képviselő erők, és amelyen Quim Torra függetlenségpárti katalán elnök tömeges részvételre szólította fel az embereket.



"Továbbra is spanyolok akarunk lenni, nem akarunk Spanyolországon kívül kerülni, ha ők nem érzik magukat spanyolnak, menjenek el" - mondta az MTI tudósítójának Ana Martínez, aki kamasz fiával és annak barátaival vett részt a tüntetésen, vállukon köpenyként viselve a spanyol zászlót.



"Büszkék vagyunk arra, hogy spanyolok vagyunk, a spanyol kultúrára, a zászlónkra, a királyunkra, de nem vagyunk büszkék a politikusainkra" - fejtette ki véleményét az asszony.



A tüntetésen egyedül vonuló Pilar Fernández arról beszélt az MTI-nek, hogy szerinte a függetlenségpártiak "kisajátították" a katalán nemzeti ünnepet.



Felháborítónak nevezte, hogy Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök "lepaktált" a katalán függetlenségi pártokkal, hogy kormányra kerülhessen, és ezért követeli ő is a többi résztvevővel együtt az előrehozott választások megrendezését az országban.



"Azért vagyunk itt, hogy védjük Katalóniát, mert Katalónia Spanyolország, spanyolnak születtünk és spanyolként fogunk meghalni is" - jelentette ki.



A spanyol és katalán zászlók áradatának tűnő menet mintegy két kilométert tett meg Barcelona belvárosában. Viva Espana!(Éljen Spanyolország!) skandálták többször és hosszan.



Útközben mintegy 100-200, magát antifasisztának nevező függetlenségpárti ellentüntető zavarta meg felvonulást, de a katalán rendőrség kordonján nem jutottak át. Mindkét csoport kiabálva sértegette egymást "fasisztának", "nácinak" nevezve a másikat.



A felvonulás a Plaza de Espana nevű téren ért véget, ahol beszédek hangzottak el a felállított színpadon.



Az egyetemista Patrícia Munoz arról beszélt, hogy fenyegetések, zaklatások érik, amióta közzétett egy videót arról, hogy függetlenségi szimbólumokat távolított el otthona közelében az utcáról.



"Megtámadnak, fenyegetnek minket, mert félnek tőlünk, ugyanis észrevették, hogy egyre kevesebben vannak. Mindannyian tudjuk, hogy a Diadán minden évben csökken a résztvevők száma, és cserébe mi minden évben egyre többen vagyunk" - mondta a diáklány felszólítva az embereket, hogy jövő kedden a nemzeti ünnepen tegyék ki ablakaikba a spanyol zászlót.



A barcelonai tüntetést José Manuel Opazo vállalkozó szervezte, akinek felhívásához mintegy 65 különböző szervezet csatlakozott, például a Katalán Civil Együttélés, a Katalán Rendőri Unió az Alkotmányért, a Terrorizmus Áldozatainak Kollektívája (Covite), és a VOX nevű szélsőjobboldali párt.



Az esemény szervezői mintegy félmillió résztvevőről beszéltek az egybegyűlteknek, a barcelonai rendőrség kétezerre becsülte számukat, míg néhány sajtóorgánum tízezrekről írt.