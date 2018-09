Nagy-Britannia

Brexit - A brit szakszervezetek újabb népszavazást akarnak

A brit szakszervezetek minden erejükkel küzdeni fognak azért, hogy a választók népszavazáson nyilváníthassanak véleményt a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló majdani megállapodásról. 2018.09.09 15:35 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Frances O'Grady az országos szakszervezeti szövetség (TUC) éves kongresszusának nyitónapján a BBC televíziónak nyilatkozva kijelentette: a szövetség azt is szorgalmazza, hogy a brit kormány érje el az EU-val folyó tárgyalások meghosszabbítását, mivel fogy az idő, és "katasztrofális" hatása lenne, ha Nagy-Britannia megállapodás nélkül "zuhanna ki" az Európai Unióból.



Hozzátette: üzeni Theresa May miniszterelnöknek, hogy ha a TUC megítélése szerint nem születik olyan megállapodás az EU-val, amely a dolgozó emberek javát szolgálja, akkor a szövetség teljes erejével kampányolni fog egy olyan népszavazás kiírásáért, amelyen a választók kinyilváníthatják véleményüket a Brexit-megállapodásról.



Nagy-Britanniában 2016 nyarán tartottak népszavazást az EU-tagságról, és a résztvevők szűk, 51,9 százalékos többsége a kilépésre voksolt.



Azóta egyre gyakoribbak a felhívások az újabb referendum kiírására, de a konzervatív párti brit kormány ettől mereven elzárkózik.



A The Observer című baloldali vasárnapi brit lap megbízásából elvégzett, a TUC-kongresszus elé időzített friss közvélemény-kutatás szerint ugyanakkor a TUC-t alkotó három legnagyobb brit szakszervezet tagságának jelentős többsége támogatja egy újabb népszavazás kiírását a kilépési megállapodásról.



A YouGov közvélemény-kutató cég által a szakszervezeti tagság körében, 2700 fős miután elvégzett felmérés kimutatta, hogy a legnagyobb brit szakszervezet, a Unite tagságának 59 százaléka szeretne újabb népszavazást, 61 százalékuk pedig azt pártolná, ha Nagy-Britannia az EU tagja maradna.



A GMB szakszervezeten belül 56, illetve 55 százalék, a Unison szakszervezeti szövetség tagjai közül 66, illetve 61 százalék nyilatkozott ugyanígy.



A három nagy szakszervezet tagságának 55, 61, illetve 49 százaléka tart attól, hogy a Brexit után romlani fog az alkalmazottak életszínvonala Nagy-Britanniában.