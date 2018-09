Ellátás

A spanyol parlament megszavazta az univerzális egészségügyi ellátás visszaállítását

A spanyol parlament megszavazta az univerzális egészségügyi ellátás visszaállítását csütörtöki ülésén Madridban.



A szocialista kormány javaslata értelmében az ellátás a jövőben azokra is kiterjed, akiknek például nincs érvényes tartózkodási engedélyük az országban, azaz ők is kaphatnak egészségügyi kártyát.



Carmen Montón egészségügyi miniszter szerint a döntés modellváltást jelent, és véget vet az "igazságtalanságnak".



Ráadásul lehetővé teszi az egységes ellátási gyakorlatot az országban, mivel eddig is voltak olyan autonóm közösségek, ahol nem korlátozták az egészségügyi hozzáférést - tette hozzá parlamenti beszédében.



Az indítványt nem támogatta a konzervatív Néppárt (PP), miután 2012-ben a Mariano Rajoy vezette néppárti kormány korlátozta a jogosultak körét.