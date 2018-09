Zaharcsenko utódja

Pusilin lett a donyecki szakadár 'népköztársaság' új ideiglenes vezetője

A szakadár Donyecki Népköztársaság 'népi tanácsa' Denisz Pusilin 'parlamenti' elnököt nevezte ki a köztársaság új ideiglenes vezetőjének az augusztus 31-én pokolgépes merényletben meghalt Olekszandr Zaharcsenko helyére. 2018.09.07 14:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A merénylet napján Dmitro Trapeznyikov "miniszterelnök-helyettes" vette kezébe átmenetileg a "köztársaság" vezetését.



Az új vezető, Pusilin kinevezéséről szóló dokumentumot a sajtójelentés szerint a szakadár terület "parlamenti" képviselőinek többsége támogatta.



Pusilin kinevezésének hírére a Zaharcsenko környezetéhez tartozók közül többen elutaztak Moszkvába, köztük Zaharcsenko két tanácsadója és Olekszandr Tyimofejev, a donyecki kormány bevételi forrásokért felelős minisztere is, aki Zaharcsenkóval volt a merényletkor a donyecki kávéházban, de sérülésekkel túlélte a robbanást - írta az UNIAN.



A donyecki "parlament" előrehozott választásokat írt ki november 11-re, amelyen új törvényhozási képviselőket és új vezetőt választanak a "népköztársaság" élére.



A kormány összes miniszterének státusa is megváltozott, mostantól a választásokig ideiglenesen töltik be tisztségüket.



A DAN ismertetése szerint Pusilin 1981-ben született a Donyeck megyei Makijivkában. 2014-ben lett "parlamenti" képviselő a szakadár "népköztársaságban" november 2-án megrendezett "választások" nyomán. A "parlament" elnöki tisztét 2015. szeptember 11. óta töltötte be. Emellett 2014. november 9-e óta ő képviseli a Donyecki Népköztársaságot a kelet-ukrajnai válság békés megoldására létrehozott háromoldalú - Kijev, Moszkva és az EBESZ képviselőiből álló - összekötő csoporttal Minszkben folytatott tárgyalásokon, továbbá az Orosz Központ nevű intézmény vezetőjeként a Donyecki Népköztársaság és az Oroszországi Föderáció integrációjának kérdéseivel foglalkozik.