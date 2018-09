Bűnügy

Megkéselték a brazil elnökjelöltet

A brazil rendőrség közlése szerint elfogták a késelőt.



A politikus állapotáról ellentmondásosak az információk. A GloboNews brazil tévécsatorna úgy tudja, megműtik Bolsonarót, míg a fia, Flavio Twitter-üzenete szerint csak könnyebb, felületi a seb. A Folha című hírlap tudomása szerint viszont a késszúrás Bolsonaro máját is érte, aki emiatt sok vért vesztett.



A hírtelevízió képsorokat mutatott a történtekről. A politikus fájdalmában felüvöltött és hátraesett támogatói karjaiba, amikor belészúrt a támadó. Látható az is ahogy hívei vállukon viszik a merényletet követően nagy embertömegben.



Bolsonaro mintegy három évtizede politizál a brazil kongresszusban. A szélsőjobboldali jelölt a törvényes rend erősítésével kampányol, ennek során ismételten követelte, hogy a brazil rendőrség belátása szerint végezhessen kábítószercsempészekkel és más bűnözőkkel. Emellett nyíltan dicsérte az egykori katonai diktatúrát Brazíliában. Bolsonaro ellen a brazil legfelsőbb bíróságon eljárás folyik egy beszéde miatt, amelyben az ügyészség szerint gyűlöletre és nemi erőszakra uszított.



Brazíliában október 7-én nemcsak elnökválasztást tartanak, hanem megválasztják a parlamentet és a szövetségi tagállamok kormányzóit is. A választási kampány augusztus 15-én kezdődött.



A választási hadjárat ugyancsak csütörtöki híre: a brazil legfelsőbb bíróság elutasította a korrupciós vádakkal bebörtönzött Luiz Inácio Lula da Silva volt elnök fellebbezését, hogy indulhasson az októberi elnökválasztáson.



Az IBOPE helyi közvéleménykutató-intézet legfrissebb felmérése szerint Lula nélkül Jair Bolsonaro szélsőjobboldali képviselő nyerné meg az elnökválasztás október 7-re kiírt első fordulóját, ám nagy valószínűséggel elveszítené a második fordulót.