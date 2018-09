Lövöldözés

Lövöldözés Cincinnati belvárosában, többen meghaltak

hirdetés

Négy személy életét vesztette, legalább öten pedig meghaltak Cincinnatiban, amikor lövöldözés történt a Fifth Third bankban - írja a Cincinnati Enquire-re hivatkozva az Index.



Egy, a helyi hírportálnak nyilatkozó szemtanú, Leonard Cain azt állította, épp a bank felé tartott, amikor szóltak neki, hogy bent nagy baj lehet. Ezt követően még legalább 15 lövést hallott. Egy másik nem volt ilyen szerencsés, ő fülhallgatóval a fülében ballagott a bank felé, de hiába próbálták figyelmeztetni, nem hallotta az embereket az utcán, és besétált. Amint belépett, a bent lévő fegyveres lelőtte.



Az Enquier beszámolt arról is, hogy a helyszínről legalább négy embert már elvittek a mentők, de egy szemtanú szerint egyáltalán nem mozogtak, és rengeteg vér volt körülöttük.



A bankban többen a mellékhelyiségben próbáltak elbújni. Egy sérültet a közeli fagyizóban is találtak, ő vélhetően a bankból szökött ki, és ott talált menedéket.



2013 óta ez már az ötödik olyan lövöldözés Cincinnatiben, mely során többen életüket vesztették. Az egyik legsúlyosabb a Cameo nevű éjszakai bárban történt tavaly március 26-án, mely során ketten meghaltak, és 15-en megsérültek.