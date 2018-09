80 kilométeren

Izrael kilenc méter magas betonkerítést épít libanoni határára

Izrael csaknem nyolcvan kilométer hosszú, kilenc méter magas betonkerítést épít libanoni határára - jelentette a The Times of Israel című angol nyelvű honlap a hadseregre hivatkozva csütörtökön.



Az izraeli hadsereg bejelentette, hogy egy tizenegy kilométeres szakasz már elkészült a kamerákkal és érzékelőkkel felszerelt betonkerítésből, teljes mértékben jogszerűen, a nemzetközi fegyverszüneti vonal mentén.



A határ pontos vonala bizonyos szakaszokon vitatott, a többi között az izraeli-libanoni-szíriai hármas határnál is. Az izraeli hadsereg ezeken a területeken mindenütt az ENSZ által kijelölt "kék vonalat" követette az építkezésnél - hangsúlyozta Tomer Gilád, a hadsereg illetékese. A fal egyes részeit később eltávolíthatják, ha megoldást találnak a vitatott határrészekre.



A hadsereg egyik, név nélkül nyilatkozó képviselője elmondta, hogy az utóbbi évben egyre erősebb együttműködést figyeltek meg a határ túloldalán a libanoni hivatalos hadsereg és a libanoni síita Hezbollah szervezet milíciája között.



"Látjuk, hogy együtt dolgoznak, egy terepjárón utaznak. Azt is megfigyeltük, hogy a Hezbollah katonái olykor a libanoni hadsereg mellényeit viselik" - mondta az illetékes.



A határ megerősítésének két oka volt: egyrészt védelmet nyújt az izraeli civileknek a határ túloldalán lévő mesterlövészektől, másrészt megakadályozza a Hezbollah harcosainak beszivárgását Izraelbe. A nyilatkozó tiszt szerint a Hezbollah közel hét évvel ezelőtt Radvan néven egy különleges kommandót állított fel Izraelen belül merényletek végrehajtására.



Az 1,7 milliárd sékeles (mintegy 130 milliárd forintos) építkezés célja ennek a megakadályozása. A védelmi fal a katonaság képviselői szerint a Hezbollah vezetője, Haszan Naszrallah által hangoztatott fenyegetések fényében szükséges biztonsági intézkedés.



A határ megerősítése kapcsolatban lehet a Szíriában zajló polgárháborúval is, ugyanis Szíriában az utóbbi években a Hezbollah harcosai gazdag katonai tapasztalatot szereztek a kormányhoz hű erők oldalán harcolva. Az izraeli hadseregben attól tartanak, hogy a Hezbollah a Szíriában tanultakat legközelebb Izrael ellen készül alkalmazni, noha jelenleg nem számolnak közvetlen háborús veszéllyel.



Izrael és Libanon között legutóbb 2006-ban dúlt háború, amelyet az ENSZ Biztonsági Tanácsának 1701-es határozata zárt le. A fegyverszüneti megállapodás szerint Libanonban a Litani folyótól délre eső területen csakis a bejrúti kormány katonái, valamint az ENSZ UNIFIL nevű békefenntartó egységéhez tartozó nemzetközi erők állomásozhatnak. Izrael számos alkalommal élt panasszal, amikor úgy vélte, hogy a Hezbollah megsérti az egyezményt.