Ukrán hírszerzés

Gyakorlatozás közben becsapódott lövedékek miatt került káros anyag a levegőbe a Krím félszigeten

hirdetés

Gyakorlatozás közben az orosz fegyveres erők lövedékei vegyi anyag-tartályokba csapódtak az Oroszország által megszállt Krím félsziget északi részén, és ez okozta, hogy nagy mennyiségben ismeretlen káros szabadult ki a levegőbe - közölte szerdai kijevi sajtótájékoztatóján Dmitro Huculjak, az ukrán védelmi minisztérium szóvivője a tárca hírszerzési értesüléseire hivatkozva.



Korábban már hírek jelentek meg az ukrán médiában arról, hogy a Krím félsziget északi részén, Armjanszk településen és környékén a múlt hónapban az ott lakók arra kezdtek panaszkodni, hogy a levegő bűzössé, fojtogatóvá vált, a fémtárgyakon rozsdaszerű, a növényeken zsíros, szürkészöld lerakódás képződött. Többen allergiás reakcióra emlékeztető tüneteket észleltek magukon: hányingert, természetellenes szomjúságot és égő érzést orrukban és garatukban. Szerdára már Herszon megyét is elérte a légszennyezés, az ukrán hatóságok szerint ott még nem mértek egészségre veszélyes értéket.



A krími hatóságok szerint a Dmitro Firtas ukrán oligarcha tulajdonában lévő armjanszki Krimszkij Titan nevű vegyi üzemből került ki az ismeretlen káros anyag - egyes feltételezések szerint kénsavgőz - a levegőbe. Keddi híradások szerint Szerhij Akszjonov krími vezető döntése értemében az üzemet két hétre bezárták. A közösségi portálokon terjedő információk szerint az iskolás gyerekeket buszokkal kezdték el evakuálni Armjanszkból. A településen pánikhoz közeli hangulat uralkodik, sokan a felnőttek közül is lehagyják a várost.







Huculjak elmondta, hogy az ukrán katonai hírszerzés információi szerint augusztus 13-19. között az orosz alakulatok gyakorlatoztak az üzem közelében. Kifejtette, hogy az orosz katonai politikai vezetés megköveteli a Krímben állomásoztatott alakulatoktól, hogy állandóan fejlesszék harci képességeiket. Ezeknek az alakulatoknak a parancsnokai ezért folyamatosan növelik a kiképzések és a gyakorlatok számát. Emellett ugyanakkor nem mindig értesítik előre egy-egy hadgyakorlat megrendezéséről a környékbeli krími lakosokat.



Augusztus közepén a gyakorlat során tüzérségi lövedékeket is kilőttek titán- és szódatermékeket előállító üzemek hulladéktárolói közvetlen közelében. A szóvivő tájékoztatása alapján lövedékek csapódtak be az említett objektumokba, károkat téve azokban, ami "az ökológiai helyzet jelentős romlását eredményezte a megszállt félsziget teljes északi részén".



Korábbi sajtójelentések arról szóltak, hogy a szennyező anyag kikerülését a levegőbe az okozta, hogy elapadt a víz az üzemet ellátó víztározóban.



Az UNIAN ukrán hírügynökség jelentése szerint az ukrán védelmi minisztériumban hozzátették: a Krímet megszálló orosz csapatok parancsoksága igyekszik elfedni az ökológiai problémák nagyságát, és felelősségüket azok előidézésében, ezért a médiában terjesztett hamis, elferdített hírekkel dezinformálják a helyi lakosokat az ökológiai helyzetről.