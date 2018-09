Brit külügy

Angliai mérgezés: ugyanaz a Novicsok hatóanyag okozta mindkét mérgezést

A rendőrség és a biztonsági szolgálatok szerint a mérget egy parfümös fiolából juttatták Szergej Szkripal házának kilincsére, amit aztán később megtaláltak.

Ugyanaz a Novicsok típusú idegméreg-hatóanyag okozta a délnyugat-angliai Salisburyben tavasszal, illetve a közeli Amesbury kisvárosban nyáron történt mérgezéses incidenseket - közölte kedd este a brit külügyminisztérium a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) vizsgálatának eredményét ismertetve.



Márciusban a Salisburyben élő Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynök és lánya, Julija Szkripal, június végén pedig két brit állampolgár, a 45 éves Charlie Rowley és 44 éves élettársa, a háromgyermekes Dawn Sturgess szenvedett súlyos mérgezést.



Szkripalékat és Rowley-t hosszas kezelés után kiengedték a kórházból - bár Rowley-t nemrég, ezúttal agyhártyagyulladásos tünetekkel visszaszállították Salisbury kórházába -, Dawn Sturgess azonban július 8-án, ugyanebben a kórházban meghalt.



A brit védelmi minisztérium Porton Downban működő vegyi és biológiai kutatóintézete már a nyáron megállapította, hogy mindkét mérgezéses incidenst a Novicsok típusú, még a Szovjetunió által kifejlesztett idegméreg-hatóanyag okozta, de a brit kormány független vizsgálatra kérte fel az OPCW-t.



A londoni külügyminisztérium nyilatkozata szerint a szervezet kedden beérkezett jelentése igazolta a brit szakértők vizsgálati eredményét, megállapítva, hogy Charlie Rowley és Dawn Sturgess ugyanattól a Novicsok hatóanyagtól szenvedett mérgezést, amelyet az egykori orosz kettős ügynök és lánya elleni merényletkísérletben is használtak.



A 66 éves Szkripalt, az orosz katonai hírszerzés (GRU) volt ezredesét, aki a brit hírszerzésnek (MI6) is dolgozott, és 33 éves lányát hetekig válságos állapotban kezelték Salisbury kórházában, ugyanott, ahová a két brit állampolgárt is beszállították, és ahol Dawn Sturgess meghalt.



Julija Szkripalt áprilisban, apját májusban kiengedték, hollétük nem ismeretes.



Moszkva folyamatosan és határozottan tagadja, hogy bármi köze lenne a Szkripal-ügyhöz, London azonban gyilkossági kísérletként kezeli a katonai idegméreg-hatóanyaggal elkövetett mérgezést, amelyért az orosz kormányt tartja felelősnek.



A rendőrség és a biztonsági szolgálatok szerint a mérget egy parfümös fiolából juttatták Szergej Szkripal házának kilincsére. A gyanú szerint az üveget azután eldobták, Charlie Rowley pedig hetekkel később megtalálta, felvette, odaadta élettárásának, aki a csuklójára fújt belőle, és így ő kapta messze a legnagyobb dózist a mérgezést szenvedett négy ember közül.



A fiolát a Scotland Yard nyomozói meg is találták Rowley házában.



A brit külügyminisztérium kedd esti közleménye szerint az OPCW szakértői kétszer is Nagy-Britanniába látogattak mintavétel céljából, és az összes begyűjtött minta vizsgálata azonos, egyértelmű eredményre vezetett.